사진='은애하는 도적님아' 캡처

KBS 토일 미니시리즈 '트웰브', '은수 좋은 날', '마지막 썸머'가 줄줄이 흥행에 실패한 가운데, 배우 남지현 주연의 '은애하는 도적님아'가 자체 최고 시청률 7.3%를 기록하며 시청자들의 사랑을 받고 있다. 앞서 '은수 좋은 날'은 배우 이영애의 26년 만의 KBS 복귀작으로 주목받았으나 기대에 미치지 못했다.지난 8일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 12회에서는 홍은조(남지현 분)와 이열(문상민 분)이 힘을 합쳐 왕 이규(하석진 분)의 폭정으로부터 기녀들을 빼돌린 가운데 독 오른 도승지 임사형(최원영 분)의 복수로 인해 이열에게 최악의 위기가 찾아왔다. 이에 12회 시청률은 7.3%로 자체 최고 기록을 경신했으며 이열이 습격받아 물속에 빠지는 엔딩 장면은 분당 최고 8.2%를 기록했다.(닐슨코리아 전국가구 기준)백성들을 살리기 위해 반정에 가담하겠다는 홍은조와 그녀를 살리기 위해 이를 가로막으려는 이열의 대립은 점점 거세져 갔다. 급기야 이열은 홍은조의 몸으로 목격한 반정 세력의 이름을 적은 종이를 들고 관아로 가겠다는 말까지 하며 홍은조의 결단을 저지하려 애썼다.비록 홍은조를 지키기 위해 반정에 반대하긴 했으나 이열 역시 형 이규의 폭정을 그저 지켜보고만 있을 수는 없었다. 특히 홍은조의 몸에 깃들어 있는 동안 고통받는 백성들의 현실을 보고 느꼈던 만큼 이열은 이규에게 백성들의 울음소리에 귀를 기울이라며 애끓는 충언을 올렸다. 그럼에도 약에 취할 대로 취한 이규는 기녀들이 탈진해 뼈가 부러질 때까지 춤과 연주를 이어가라고 명령하며 혹사를 멈추지 않았다.결국 이열은 홍은조와 함께 이규의 침전에 있는 기녀들을 구하기로 결심했다. 이열의 몸에 깃든 홍은조는 대비(김정난 분)와 중전(김지수 분)을 만나 기녀들을 빼낼 수 있도록 도와달라 말했고 홍은조의 몸에 깃든 이열도 신해림(한소은 분)에게 지원을 요청했다.야심한 밤, 대비와 중전의 조력을 받은 홍은조는 호위무사 대추(이승우 분)와 기녀들을 궁궐 밖으로 빼냈다. 사라진 기녀들을 찾으러 나선 이규의 앞은 신해림이 막아 시간을 벌었고, 그 사이 이열과 강윤복(문태유 분)은 기녀들을 나루터로 이끌었다. 이규와 군사들이 턱 끝까지 쫓아왔지만 멀리서도 그들을 지켜주는 홍은조의 화살 덕에 이열은 기녀들을 안전한 곳에 데려갈 수 있었다.눈앞에서 도적들을 놓친 이규는 도승지 임사형을 불러들이라고 명했다. 앞서 임사형은 이규에게 왕을 중독시켜, 왕을 자신의 꼭두각시로 만들려던 계략을 들키고 고문당하고 있던 상황. 계획이 들켰음에도 도망칠 이유가 없다며 꼿꼿한 태도를 유지하던 임사형은 이규의 부름을 받고 뻔뻔하게 복귀해 보는 이들을 분노케 했다.한편 임사형의 아들 임승재(도상우 분)는 자신의 관직을 박탈한 도월대군 이열에게 원한을 품고 그를 제거할 기회를 노리고 있었다. 이를 모르고 있던 홍은조의 영혼은 이열의 몸에 깃든 상태로 궐 밖에 나섰고 외진 곳에서 임승재의 무사에게 공격을 받아 물속에 빠져 버렸다. 그리고 그 순간, 홍은조와 이열의 영혼이 제자리로 돌아왔다.졸지에 부상을 입고 물속으로 가라앉던 이열의 얼굴에는 옅은 미소가 서렸다. 영혼이 바뀐 날, 이열은 언젠가 홍은조의 죽음도 대신할 날이 오리라고 여겨왔던 터. "너의 죽음도 대신할 날이 올 거라고, 나의 답은 기꺼이"라며 홍은조를 위해 죽음도 대신할 수 있다는 이열의 지극한 사랑은 시청자들에게 먹먹함을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr