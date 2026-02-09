강다니엘/ 사진=텐아시아 DB

그룹 워너원 출신 가수 강다니엘이 국방의 의무를 다한다.강다니엘은 9일 입대해 기초 군사훈련을 마치고 육군 현역으로서 국방의 의무를 이행할 예정이다.입소 당일 별도의 행사는 진행되지 않는다. 강다니엘 소속사 에이라는 "다수의 군 장병 및 가족분들이 함께하는 자리인 만큼 안전을 위해 팬 여러분의 현장 방문은 삼가시길 부탁드리겠다"고 당부했다.강다니엘은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀서 101 시즌2'에서 최종 1위를 차지, 같은 해 8월 그룹 워너원으로 데뷔했다. 그룹 활동을 마친 후에는 솔로 가수로 활동하고 있다.한편, 워너원은 올해 상반기 엠넷 새 리얼리티 프로그램 '워너원 '고'로 해체 7년 만에 뭉친다. 엠넷 측은 '워너원 고' 공개를 앞두고 멤버들의 친필 메시지를 공개했다. 강다니엘은 "오랜만에 기분 좋은 소식으로 찾아뵙게 돼서 기쁘다. 워너블(팬덤명)이란 이름을 오랜만에 부르게 돼서 설렌다. 추억을 꺼내서 다시 그때고 돌아가 보자. 워너원 고에서 숨어있는 저도 많이 찾아달라"라고 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr