송해나, 15년 만에 반지하 탈출해 아파트 사놓고…"술값만 100만원"('미우새')

'미운 우리 새끼' 송해나가 15년 만에 자가를 구입, 알뜰한 지출을 위해 대출 상담을 받았다.지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 모델 송해나가 출연했다.송해나는 첫 자가 아파트를 공개했다. 또한 은행에 방문해 대출 상담을 받았다. 송해나는 "첫 아파트 구매하면서 대출받았는데, 절약하며 더 잘 갚는 방법이 있냐"고 물었다.송해나는 현재 주택담보대출을 받은 상태. 40년 만기이고, 6개월마다 금리 변동하는 상품이었다. 그는 0.4% 정도 하락한 금리에 미소를 지었다.송해나는 적금 만기 후 재예치를 안 해 금리 혜택 놓쳤다는 설명에 즉시 적금 가입하며 0.2% 금리 인하 혜택을 추가로 받았다. 예금, ISA, IRP, ETF 투자 상품 등에도 관심을 보였다.송해나는 반지하부터 시작해 15년 만에 자가 아파트를 마련했다. 화이트, 베이지 톤의 널찍한 거실과 깔끔한 주방이 눈길을 끌었다. 하지만 이사 10개월째 옷방은 여전히 정리가 되지 않은 모습이었다. 이에 송해나 어머니는 "집에 가보면 끝부터 문 앞까지 옷이 싹 깔려있다"며 한숨을 내쉬었다.송해나는 이사후 늘어난 지출에 자신의 소비 상태를 체크해봤다. 그는 "이사 오기 전 카드 값이 약 200만원이었는데, 이사 후 310만원으로 껑충 뛰었다"면서 107만원 지출 증가에 부담감을 드러냈다. 원인은 기분대로 낸 술값 100만원과 택시비 증가였다. 술값으로 한 번에 50만원을 지출하기도 했다. 송해나는 "술값, 택시비 줄여도 100만원 줄이기 가능"이라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr