그룹 TWS(투어스)가 9일 오후 6시 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'을 공개한다. '너'와 만나 '우리'가 되는 기적 같은 과정을 겨울 끝자락의 맑고 투명한 감성으로 녹여낸 곡이다.
'청량 대표' TWS의 진면목을 확인할 수 있다. 지난 8일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 게재된 '다시 만난 오늘'의 퍼포먼스 필름 티저는 한 편의 청춘 영화 같은 영상미로 화제를 모았다. "하늘 위로 불꽃이 터진 그 순간", "내 이름을 나란히 적어봐" 등 감성적인 가사를 눈앞에 그려내듯 표현한 섬세한 퍼포먼스가 완곡에 대한 기대감을 수직상승 시켰다.
풋풋하고 청량한 에너지로 42(팬덤명)의 마음을 다시 한번 설레게 할 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)가 플레디스 엔터테인먼트를 통해 일문일답을 전했다. Q. 일본 데뷔곡 'Nice to see you again(일본어 제목 はじめまして/하지메마시테)'을 한국어 버전으로 정식 발매하게 된 소감
영재: 42 분들이 일본 데뷔곡인 'Nice to see you again'을 좋아해 주셨습니다. 언어의 장벽을 넘어 많은 사랑을 보내주신 42 분들께 진심으로 감사드립니다. 무엇보다 42 분들에게 선물 같은 무대가 되기를 바랍니다.
한진: 한국어 버전 '다시 만난 오늘'을 발매할 수 있어서 행복합니다! 데뷔곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'에서 시작된 설렘이 비로소 '우리'라는 기적으로 완성된 느낌입니다. 그 덕분에 데뷔 때의 풋풋한 떨림이 지금까지 고스란히 이어지는 것 같습니다.
경민: 한국어 버전으로 새로운 매력을 더해 많은 분께 들려드릴 수 있게 되어 기분이 좋아요. 앞서 한국어 버전 무대를 선보였을 때 42 분들 반응도 뜨거웠는데요. 빨리 멋진 무대로 42 분들을 찾아뵙고 싶습니다!
Q. '다시 만난 오늘'의 감상 포인트
도훈: 처음 시작했을 때의 설레는 감정이 되살아 나는 점이 감상 포인트라고 생각합니다! 누구나 첫 만남의 기억은 몽글몽글하잖아요? 42 분들이 TWS를 보며 좋아해 주셨던 모습들, 맑고 청량한 매력이 이 곡에 가득 담겨있습니다. 지난 한 해 동안 열심히 활동하며 성장한 모습도 많이 보여드렸습니다. '다시 만난 오늘'에서는 그 성장을 바탕으로 TWS만이 보여드릴 수 있는 매력을 깊게 담아냈으니 기대해 주셔도 좋습니다.
지훈: '다시 만난 오늘'은 가사가 정말 예쁜 곡입니다. 손을 흔들며 인사하는 등 가사를 눈에 보이는 것처럼 직관적으로 표현한 안무를 보는 재미도 있을 것 같습니다. 또한 TWS와 42의 소중한 추억이 담긴 멜로디이기도 해서 무대 위에서 함께 노래할 때의 설렘이 더 크게 느껴질 것 같아요. 무대 위에서 여섯 명이 함께 만들어내는 에너지도 기대해 주시면 좋겠습니다.
Q. '다시 만난 오늘' 퍼포먼스 포인트
영재: 이번 '다시 만난 오늘'은 TWS가 42에게 주는 선물 같은 활동이다 보니 이 점을 더 극대화할 수 있도록 음악방송마다 특별한 무대를 준비했는데요! 42 분들이 즐거워하셨으면 좋겠습니다.
경민: 인트로 부분에 42 분들이 보면 좋아할 수 있는 아기자기한 그림들과 우리만의 추억을 떠올릴 수 있는 재밌는 요소를 더했습니다. 3절에 나오는 스텝 부분도 중점적으로 봐주시면 좋겠습니다. Q. '다시 만난 오늘'과 가장 잘 어울리는 순간을 추천한다면
신유: 운치있는 밤거리를 걸으면서 '다시 만난 오늘'을 꼭 들어보세요. 차가운 밤공기가 낭만적으로 느껴지고, 무심코 올려본 밤하늘은 평소보다 훨씬 더 깊고 예쁘게 마음에 와닿을 거라고 생각합니다. 이 곡이 평범한 거리도 특별하게 만들어줄 거예요.
한진: 일상 속에서나, 차를 타고 먼 길을 갈 때 이 노래를 듣는 걸 추천해요! '다시 만난 오늘'은 청량하고 설레는 분위기가 있어서 소중한 사람을 떠올리기 좋고, 소소한 하루를 더 빛나게 할 수도 있다고 생각합니다!
Q. 이 곡을 오랫동안 기다려온 42(팬덤명) 여러분께 한마디
신유: 설 연휴 전에 '다시 만난 오늘'로 특별한 선물을 드릴 수 있어서 마음이 따뜻합니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다!
도훈: 42 분들이 'Nice to see you again'의 한국어 버전을 많이 기다려주신 것으로 알고 있습니다. 가사가 예쁜 '다시 만난 오늘'을 들려드릴 수 있어 설렙니다.
영재: '다시 만난 오늘'로 활동할 수 있는 이유는 42에 의해서, 42를 위해서입니다. 고민이나 걱정들 잠시 내려놓고 함께 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 요즘 날씨가 계속 추운데 '다시 만난 오늘'을 통해서 조금이나마 따뜻한 겨울이 되시기를 바랍니다.
한진: 42 분들이 기대해 주신 마음 덕분에 '다시 만난 오늘' 활동이 우리의 '첫 만남'처럼 설레는 시작이 될 것 같아요. TWS와 42들의 새로운 추억이 됐으면 좋겠어요!
지훈: 많은 42 분들께서 기다려주신 만큼 빛나는 무대를 만들어 드리고 싶습니다. TWS와 42가 '우리'가 되어 행복한 추억을 만들 수 있도록 최선을 다해 보겠습니다.
경민: 42 여러분! 컴백을 기다려줘서 고맙고 짧은 활동이지만 최선을 다해 저희의 무대를 보여줄게요!
Q. 2026년 활동을 시작하는 힘찬 각오 한마디
신유: '다시 만난 오늘'로 42 분들과 2026년 시작을 함께할 수 있어 영광입니다. 이 노래를 들으시면서 앞으로도 TWS와 함께해 주세요.
도훈: 지난해보다 한층 풍성해진 모습을 보여드릴 수 있도록 준비해서 꾸준히 발전하는 TWS가 되겠습니다!
영재: 2026년에는 다양한 무대를 통해 성장한 TWS의 에너지를 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다!
한진: 2026년은 저희에게 '새로운 시작'이라고 생각해요! 강한 마음으로 걸어나가며 42와 함께 오래 기억할 순간을 많이 만들고 싶습니다. 진심을 담은 좋은 음악과 퍼포먼스로 보답하겠습니다.
지훈: 2026년의 설레는 첫 활동을 시작하는 만큼 그 어느 때보다 찬란한 순간들을 많이 만들도록 하겠습니다.
경민: 2026년은 제가 성인이 된 만큼, 더 성장한 모습과 막내만이 낼 수 있는 매력을 아낌없이 보여드리고 싶습니다!
