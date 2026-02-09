/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=유튜브 채널 '피식대학'

/ 사진=유튜브 채널 '피식대학'

배우 박신양이 화가 전향 이후 14년 간 그림을 판매하지 않은 이유를 밝혔다.8일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '박신양에게 피식쇼 새 시즌을 묻다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 배우에서 화가로 전향하며 제2의 인생을 살고 있는 박신양이 출연했다.이날 "배우병 혹은 연예인병 걸린 적 없냐"는 질문에 박신양은 "나도 힘든 시기가 있었다. 많은 사람들이 밖에서 나를 알아보는데, '파리의 연인' 캐릭터로 보더라. '한기주 씨 왜 캐주얼을 입냐'고 하기도 했다"고 이야기했다.14년째 화가로 활동 중이지만 그림을 판매하지 않는 이유에 대해서도 이야기했다. 이용주는 박신양의 작품을 공개하며 "내가 듣기로는 모든 작품을 판매하지는 않는다고 하더라"며 궁금증을 드러냈다.이에 박신양은 "연기를 했던 사람으로서 내가 노력한 것들을 정말 많은 사람들이 보고 느낄 수 있었다. 그런데 그림을 하면서 느낀 가장 큰 단점은 아무도 볼 수 없다는 점"이라며 "파느냐 마느냐의 문제가 아니다"라고 말했다.이어 "먼저 보여주고, 사람들이 어떤 감정을 느낄 때 의미가 생긴다고 생각한다. 보여주는 것과 판매를 동시에 하면 자연스럽게 '얼마예요?'라는 말이 나오게 된다"며 화가로서의 신념을 밝혔다.또 박신양은 "그 얘기보다도 그 전에 '그림의 느낌이 어떤지', '왜 이 그림을 그렸는지', '사람들이 무엇을 느꼈는지'에 대한 이야기를 하고 싶다"고 털어놨다. 14년간 화가로 활동해온 그는 "그림 말고는 그냥 잤다. 자고 일어나면 다시 그림을 그렸다"며 작업에 대한 몰입과 진심을 전했다.이를 듣던 이용주는 "사람들은 형의 화가 활동도 응원하지만, 새로운 영화나 드라마에서의 모습도 보고 싶어 한다"며 팬심을 드러냈다. 이에 박신양은 작품 복귀 가능성에 대해 "언젠가는 할 수도 있다"고 여지를 남기면서도 "그걸 어떻게 약속하겠느냐"며 확답을 피했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr