"사고로 전신마비" 황신혜, 장애인 가정 밝혔다…구족화가 동생에 "자랑스러워" ('백반기행')

황신혜./사진=텐아시아DB

황신혜가 사고로 전신마비가 된 '구족화가' 남동생에 대해 이야기하며 눈시울을 붉혔다.지난 8일 방송된 TV조선 예능 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 허영만이 배우 황신혜와 안양 맛 기행을 떠나는 모습이 담겼다.이날 황신혜는 현재 구족화가(입, 발로 그림 그리는 화가)로 활동 중인 남동생에 대한 이야기도 털어놨다. 그는 "동생이 29살 때 교통사고로 목을 다쳤다. 목 밑으로 신경 없어서 입으로 그림을 그린다"고 말했다.허영만이 "힘든 이야기를 꺼낸 거냐냐"고 하자 황신혜는 "아니다. 대단하고 정말 자랑스러운 동생이다. 이제는 힘들지 않고 자랑하듯이 이야기 한다"며 남동생이 그린 그림을 자랑했다. 이른 본 허영만은 감탄하며 "나는 무슨 그림 그리고 있었나 싶다"고 말했다.현재 남동생은 결혼해서 아내와 함께 살고 있다고. 황신혜는 "사고 이후 지금의 아내를 만나서 결혼했다. 올케를 보면서 많이 배우고 반성한다. 올케 덕분에 지금까지 그림을 그릴 수 있는 거다. 우리 집에 선물 같은 천사가 내려왔다. 살면서 그런 사람은 거의 못 봤다. '너 날개 어딨니?'라고 묻는다"며 각별한 애정을 드러냈다.올케에게 영상편지를 보내라는 말에 황신혜는 "안 된다. 눈물이 날 것 같다"고 눈시울을 붉혔다.한편, 황신혜는 1987년 패션업체 대표의 아들과 첫 결혼 후 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 3살 연하의 사업가와 재혼하여 딸 이진이를 낳았으나 2005년 다시 이혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr