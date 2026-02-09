보이넥스트도어/ 사진=삼양식품 주식회사

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 전 세계에 '불닭'을 알리는 새로운 얼굴이 됐다.9일 삼양식품은 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)를 불닭브랜드(Buldak)의 신규 글로벌 캠페인 'Hotter Than My EX'의 모델로 선정했다고 밝혔다. 글로벌 시장에서 사랑받고 있는 K-팝 대표 그룹 보이넥스트도어와 K-푸드 불닭브랜드의 만남이 좋은 시너지를 낼 것으로 기대된다.삼양식품은 "보이넥스트도어는 꾸밈없는 솔직한 감정과 일상의 정서를 자신들만의 색으로 풀어 큰 사랑을 받고 있다. 친근하면서도 감각적인 이들의 매력은 이번 캠페인의 차별화된 메시지에 걸맞는다"라며 모델로 선정한 이유를 밝혔다.불닭브랜드는 '전 애인보다 더 핫한(Hotter Than My EX)'이라는 슬로건 아래, 이별 후에도 흔들리지 않는 자존감과 자기 통제력을 불닭 고유의 매운맛에 빗대어 표현했다. 연인보다 불닭 브랜드(Buldak)가 더 강렬하다는 발상에서 출발해 불닭 특유의 매운맛을 단순한 미각적 자극을 넘어 당당한 태도와 자신감을 상징하는 문화적 코드로 확장한 캠페인을 전개한다.보이넥스트도어는 캠페인 모델로서 다양한 활동을 준비했다. 먼저 미니 2집 'HOW?' 타이틀곡 'Earth, Wind & Fire'를 개사한 'Earth, Wind & Fire (Buldak Hotter Than My EX Ver.)'를 새롭게 선보였다. 이 곡은 9일 0시부터 각종 음원 사이트와 SNS에서 들을 수 있다. 또한 뮤직비디오 형식의 캠페인 영상을 제작해 보는 재미를 더할 예정이다.보이넥스트도어는 오는 14~15일 일본 페스티벌 'BEAT AX'에 이틀 연속 헤드라이너로 출연하며 내달 7일 일본 TBS 'CDTV 라이브! 라이브! 봄의 대감사제 2026', 13일 대만 '2026 가오슝 벚꽃 시즌 뮤직 페스티벌' 무대에 오른다. 지난해 단독 투어와 미국 '롤라팔루자 시카고' 등을 통해 전 세계 음악팬과 만난 이들이 올해 펼칠 활약에 기대가 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr