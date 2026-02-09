차현승, 백혈병 완치되더니…이창섭 번쩍 안아 올리는 괴력

댄서 차현승이 이창섭에게 고마움을 밝혔다.지난 8일 차현승은 자신의 계정에 “창섭이 덕분에 생각지도 못했던 많은 축하와 응원받아서 너무 행복했습니다 고마워요”라고 적었다.공개된 사진 속 차현승은 이창섭의 콘서트를 보러간 모습. 백혈병 투병을 했던 그는 이창섭 팬들로부터 많은 응원을 받았다. 그는 최근 백혈병 완치 판정을 받았음을 알렸다.한편 선미 댄서로 얼굴을 알린 차현승은 넷플릭스 예능 '솔로지옥', '피지컬: 100' 등에 출연했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr