차현승, 백혈병 완치되더니…이창섭 번쩍 안아 올리는 괴력

댄서 차현승이 이창섭에게 고마움을 밝혔다.
지난 8일 차현승은 자신의 계정에 “창섭이 덕분에 생각지도 못했던 많은 축하와 응원받아서 너무 행복했습니다 고마워요”라고 적었다. 공개된 사진 속 차현승은 이창섭의 콘서트를 보러간 모습. 백혈병 투병을 했던 그는 이창섭 팬들로부터 많은 응원을 받았다. 그는 최근 백혈병 완치 판정을 받았음을 알렸다.
한편 선미 댄서로 얼굴을 알린 차현승은 넷플릭스 예능 '솔로지옥', '피지컬: 100' 등에 출연했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
