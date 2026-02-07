이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

개그맨이자 영화제작자 심형래(67)가 세간을 떠들썩하게 만든 '안면거상' 후 확 달라진 외모로 시선을 사로잡았다.7일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 심형래와 김준호가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 김주하는 "한 장의 사진 때문에 심형래 씨를 모시게 됐다"며 안면거상 수술 직후 '얼굴에 붕대를 칭칭 감은' 사진을 공개해 놀라움을 자아냈다.공개된 사진 속 심형래는 얼굴 전체를 붕대로 감싼 모습으로, 이전과는 전혀 다른 분위기를 풍겼다. 이어 심형래는 '안면거상' 수술을 2번 하게 된 이유를 밝혔다.심형래는 "아무리 분장을 해도 영구 얼굴이 안 나오더라"며 "영구는 팔자주름이 없고 팽팽해야 하는데, 이제는 아무리 해도 안 되겠더라"고 털어놨다.이어 그는 "시청자들한테 옛날 영구의 본모습을 보여주고 싶었다"며 영구 캐릭터에 대한 진심을 보였다.특히 심형래는 "거상 수술을 정말 잘하는 분이 있다"며 "목주름이고 뭐고 다 없애준다. 진짜 하나도 없다"고 말해 놀라움을 더했다. 실제로 방송에서는 주름 하나 없이 팽팽해진 목 라인이 클로즈업돼 감탄을 자아냈다.'안면 거상' 수술 후 한 달이 지났다는 그는 "부기가 아직 안 빠졌다"며 현재 상태도 솔직하게 전했다. 이를 들은 김준호는 "개그계의 거장이 아니라 '거상'이라며 농담을 던졌고, 심형래는 "뭘 또 거기까지 가냐. 안 웃기다"고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr