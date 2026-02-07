사진=텐아시아DB

씨야 출신 남규리가 가수 데뷔한 진짜 이유를 고백했다.7일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '[묵자] 보면 볼수록 빠져드는 알 수 없는 매력의 소유자 남규리와 함께 삼겹살 한 끼'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 남규리는 데뷔 스토리를 최초 공개했다. 이미 잘 알려진 카페 캐스팅 보다 훨씬 전의 이야기로 밝힌 그는 "원래 가수가 되고 싶었던 건 아니"라고 털어놨다.남규리는 "공부 좀 잘하고 글 쓰는 걸 좋아했다. 작가나 몸 쓰는 피겨 스케이팅이 하고 싶었다. 그런데 초등학교 저학년 때 아빠 사업이 실패로 집이 너무 힘들어졌다. 딸 셋, 아들 하나로 여섯 식구가 단칸방에 모여 살았는데, 항상 싸우는 이유가 딱 하나였다. 돈 때문에"라고 회상했다.돈 문제 외에는 행복했던 가족. 남규리는 "어린 나이에 '뭐를 하면 집을 살 수 있을까' 생각을 했다. 그때가 초2, 3학년 때"라고 털어놨다. 우연히 학교 체육대회 장기자랑에 지목된 그는 투투의 '일과 이분의 일'을 노래하고 춤추며 인기를 얻게 됐고, '노래하는 가수가 돼서 돈을 벌면 가족 모두가 행복하게 살 수 있겠구나' 생각을 했다고 전했다."맨날 창고에서 노래 연습을 하기 시작했다"는 남규리는 "아무도 없는 놀이터의 그림자 보면서 춤 연습을 했고, 테이프가 늘어질 때까지 들으며 노래 연습을 했다"고 말했다. 어릴 때부터 아르바이트를 했지만, 너무 어린 나이라 돈을 못 받은 적도 있다는 말에 김대희는 "어떤 개XX가 이씨"라며 대신 분노했다.그렇게 열심히 살던 남규리는 "꼭 가수가 되겠다는 마음이었다. 중1 때부터 SM, YG, JPY 여러 군데 있었는데, 문턱에서 꼭 무산됐다. 결국 대학교 1학년까지 됐는데 데뷔를 못 했다. '이 나이인데 안 됐으면 안 되는 거'라는 생각이 들어서 친구들을 불러 '이제 가수를 안 하기로 했다'고 선언했다"고 밝혔다.워킹홀리데이 알아봐서 미국으로 떠나려던 남규리를 잡은 건 바이브 류재현이었다. 그는 "그 회사에도 있었는데, 앨범을 못 내는 상황이 됐다. 그때 재현 오빠가 오디션 제안을 줬다. 갔더니 '노래 부스에서 노래 두 소절만 해보라'고 했다"고 이야기했다.남규리는 "그렇게 처음 들어본 곡을 녹음하고, 2주 후 온라인으로 나왔다. 그 노래가 공개 후 바로 1위를 했고, 한 달 만에 SG워너비 올림픽 체조 경기장 콘서트에 게스트로 섰다. 그다음 날 '인기가요'로 데뷔했다"며 데뷔 비하인드를 전했다.당시 남규리가 부른 노래는 데뷔곡 '여인의 향기'였다고. 그는 "그렇게 하고 싶다고 할 때는 안 되더니"라며 웃음을 보였다.한편, 남규리는 2006년 3인조 여성 그룹 '씨야' 멤버로 데뷔해 '인형 미모'로 주목받았다. 현재는 배우로 활동 중이며 최근에는 유튜브를 시작했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr