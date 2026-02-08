이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

개그맨이자 영화제작자 심형래(67)가 양육권을 포기했다고 언급했다.7일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 심형래, 김준호가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 '재혼'할 의사가 있는지에 대한 질문을 받은 '돌싱' 심형래는 "한 번 했으면 됐지, 뭘 또 하냐"고 재혼 생각이 없다고 밝혔다.이에 MC 김주하도 "그죠"며 돌싱으로서 재혼에 대한 생각이 없음에 공감했다. 이어 김주하는 "뉴스로 소식을 접했는데 재산 분할 대신 (위자료 없이) 양육권을 포기하셨다고 들었다"고 질문했다.김주하가 "하지만 딸 입장에서는 아빠와 시간을 못 보낸 게 평생의 한으로 남을 수 있다"고 하자 심형래는 "딸과 '수영장'도 한번 가지 못했다"며 "나는 놀러 한 번 못 갔다. 내가 미안하다"며 딸에게 미안함을 전해 안타까움을 안겼다."딸과 연락을 하는지"에 대한 질문에 심형래는 "가끔 전화 통화한다. (딸이) 자기 일도 (잘) 하고, 원래 미술 전공했으니까"며 성장한 딸을 흐뭇해했다.'사업과 결혼' 등 실패는 곧 과정이라며 그는 "사람은 힘들다고 생각하면 한도 끝도 없이 힘들다. 극복을 해야 된다. 이겨내고 그런 게 아니라 나는 과정이라고 생각한다. 돈도 벌어본 사람이 번다"고 소신을 밝혔다.앞서 심형래는 한 프로그램에 출연해 이혼을 한 이유에 대해 "그러면서 "꼭 돈만 벌려고 나가는 건 아니었지만, 과거 영화 촬영과 사업 등으로 바쁜 나날을 보내느라 집에 잘 못 들어갔다. 보통 다른 사람들은 1박 2일 정도였지만, 나는 3~4개월씩 안 들어갔다. 그러다 보니깐 이혼을 당하고 밖으로 돌았다”고 고백한다. 그러면서 "사업 투자에도 실패하면서 결국 이혼하게 된 것"고 밝혔다.그는 1992년 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀으나, 2011년 말 아내 A씨와 합의 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr