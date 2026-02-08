사진=박은영 유튜브

방송인 박은영이 호화 조리원 생활로 눈길을 끌었다.6일 유튜브 채널 '아나모르나 박은영'에는 '천국에 다녀왔어요. 평화로웠던 2주간의 조리원 생활 VLOG'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박은영은 둘째 출산 후 강남의 한 산후조리원 후기를 공개했다. 그는 "드디어 조리원 천국에 입실했다"면서 럭셔리한 내부를 소개했다.서울 시내뷰를 자랑하던 박은영은 "조리원에 있는 2주간 목표는 원래 몸무게 되찾기"라며 의지를 불태웠다. 이어 "스파 받으러 간다"고 자랑했다.박은영은 44세에 출산한 둘째를 공개하며 "범준이가 자기 동생이라고 '범순이'라고 해했는데, 이름이 정해졌다. 김세연, 세상을 널복 맑게 한다는 뜻"이라고 설명했다. 그러면서 "(얼굴이) 범준이 태어났을 때랑 비슷하다. 여자아이라 그런지 순한 느낌"이라며 애정을 표현했다.요가 수업을 들으며 본격 몸매 관리에 나선 박은영은 "출산 6일 차인데, 아직 부기가 안 빠졌다"고 토로했다. 조리원 생활에 대해서는 "5년 자유의 시간이라 너무 좋다. 첫째는 잘 지내더라. 남은 시간 행복하게 지내겠다"며 최상의 만족도를 보였다.박은영은 출산 후 엎드려 자는 것에 소소한 행복을 느끼며 "오늘은 애프터눈 세트가 간식으로 나왔다. 살 언제 빼지. 나흘 뒤 현실 복귀, 천국 생활 끝난다"고 아쉬움을 내비쳤다.조리원 퇴소 전 박은영은 몸무게를 공개했다. 임신 당시 58.3kg에서 54.3kg까지, 일주일 만에 4kg 감량했다. 원래 48kg이었던 그는 "딱 10kg 쪘었는데, 아직 6kg 남았다. 부기는 좀 빠졌다"며 전했다.한편, 박은영이 2주간 머문 강남 산후조리원의 비용은 1300~1700만원대로 책정되어 있다. KBS 아나운서 출신 방송인 박은영은 2019년 3살 연하 스타트업 CEO 김형우 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr