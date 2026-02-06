이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집대성'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집대성'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집대성'

가수 지드래곤이 제니 춤 영상에 '좋아요'를 눌러 해프닝이 일어난 가운데 '좋아요'를 누르는 기준을 밝혔다.6일 '집대성' 채널에는 지드래곤과 절친 이수혁이 게스트로 출연했다.영상에서 대성은 지드래곤의 SNS을 계정을 언급하며 "형이 권지용으로도 활동하지만 인스타에서 '좋아요 요정'으로 활발히 활동하지 않냐"며 전 국민이 지드래곤의 인스타를 주목하지 않냐며 운을 뗐다.대성이 SNS '좋아요' 기준을 묻자 이수혁은 "추측하건데 중간에 한 번씩 실수를 하지 않냐. 갯수로 가는 거 아니냐"며 지드래곤이 '제니 춤 영상'에 '좋아요'를 누른 상황을 간접적으로 언급했다.이에 지드래곤은 "제가 제 홍보를 해야 하지 않냐. 팬분들 중에 금손이 너무 많다. '응원해 줘서 감사합니다'라고 누를 때마다 좋아요 눌러줬다. 더 열심히 만드신다"고 팬들에게 보답하고 싶은 마음 때문이라고 말했다.'좋아요'를 누르는 기준에 대해 지드래곤은 "사실 좋아요 누르는 기준 없다. 잠깐 짬이 날 때마다 하는데 그 시간 안에 빠르게 누른다. 제 지문이 없어질 정도다"며 너스레를 떨었다.이를 듣던 대성은 "어디 갈 때마다 지용이 형 안부를 듣는다. 에픽하이 형들도 그렇고. (지드래곤에게) '좋아요' 받으면 인증받은 느낌이라고 하더라"고 공감했다.지드래곤은 "예전으로 치면 난 파워블로거인 거다"며 재치 있게 표현했다. 또 "실수할 때도 많다. 손이 커서"고 덧붙였다.한편 지난 11일 골든디스크 공식 SNS에는 제니가 전날 대만 타이베이 돔에서 선보인 무대 영상이 게시됐다. 해당 게시물에 지드래곤이 '좋아요'를 눌렀다가 이후 이를 취소한 사실이 알려져 많은 화제를 모았다. 지드래곤과 제니는 과거 YG엔터테인먼트 소속 아티스트로 활동했다. 앞서 두 사람은 여러 차례 열애설에 휩싸린 바 있다. 당시 소속사는 "사생활이라 확인할 수 없다"는 입장을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr