이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '혜리'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '혜리'

배우 혜리가 임신한 친동생과 일본 도쿄로 태교 여행을 떠났다.6일 혜리의 채널에는 "짧긁 태교여행 근데 육아템 이렇게 사는 거 맞나요...?"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상 속 혜리는 공항에서 인사를 전했다. 그는 "드라마 촬영이 잡혔는데 4일이 비었다. 그래서 짧고 굵게 다녀오려고 한다"며 비행기를 타러 가며 미모의 여동생을 공개해 눈길을 끌었다.여동생은 혜리와 붕어빵 외모로 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다. 도쿄에 도착한 혜리는 동생을 위해 태교 여행을 준비했다며 불가리 호텔에 도착한 모습을 카메라에 담았다.이어 혜리는 "지옥철을 뚫고 여기에 온 이유는"라며 육아 용품을 파는 매장에 왔다고 말했다. 그는 "곧 이모가 된다"며 감격해했고, 또 "예비 엄마와 예비 이모라 뭘 어떻게 사야 할지 모르겠다"고 말했지만 식기, 옷, 장난감 등 바구니 한가득 조카를 위한 육아용품을 플렉스 했다.특히 혜리는 동생의 임신 소식을 처음 들었을 당시를 떠올리며 "제일 담담했던 사람 중 한며 명이다. 인스타그램에서 보던 임밍 아웃 릴스들처럼 눈물 나고 '잠시만' 이럴 줄 알았는데 당황하지도 놀라지도 않았다"고 말했다.동생에게 미안했던 마음이 컸다며 혜리는 "태교 여행을 그래서 같이 오게 됐다. 동생이 하던 모든 경험을 다 해보고 제가 조언을 해주거나 그랬는데 이번 건 제가 해본 적이 없어서 동생이 힘들지 않을까 그런 걱정을 제일 많이 했다. 몸도 붓고 힘들 것 같은데"고 진심 어린 마음을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr