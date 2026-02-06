가짜 투자 회사로 30억 가로채더니…지성, 결국 위기 놓였다 ('판사이한영')

사진제공=MBC

거악의 반격에 위기를 맞은 지성이 든든한 지원군들에게 도움을 요청한다.6일 오후 9시 50분 방송되는 MBC 금토드라마 ‘판사 이한영’ 11회에서는 정의를 향해 질주하던 이한영(지성 분)의 행보에 예상치 못한 제동이 걸린다.지난 방송에서 이한영은 김진아(원진아 분), 석정호(태원석 분), 송나연(백진희 분), 유세희(오세영 분), 박철우(황희 분)의 도움을 받아 거악의 자금줄을 노린 덫을 놨다. 이한영은 가짜 투자 회사인 ‘미라클 아시아’를 설립했고, 사법부 어둠의 돈을 관리하는 이성대(조상기 분)의 30억을 가로채는 데 성공했다. 자신을 완전히 믿게 된 강신진과 함께 부패한 권력의 종착지인 수오재까지 입성하며 정의 구현의 막바지를 향해 달려갔다. 그러나 강신진의 심복 김진한(정희태 분)이 이한영과 박철우의 통화 내역을 확보해 의심의 레이더를 가동하며 꼬리가 밟힐 위기에 처했다.이한영의 ‘내부자’ 정체가 탄로 날 일촉즉발의 위기 한 가운데, 공개된 스틸에서는 이한영이 유세희, 박철우와 한자리에 모여 궁금증을 자극한다.이한영은 갑작스레 다가온 위협에도 여유로운 미소를 잃지 않으며 노련하게 대응해 나간다. 지난번 ‘미라클 아시아’ 투자 설명회에 참석해 그를 도와준 유세희 역시 자리에 동석해 그에게 힘을 보탠다. 여기에 목숨까지 걸겠다고 다짐한 박철우 검사까지 합류하며 이들이 한데 모인 이유에 관심이 쏠린다.특히 기꺼이 이한영의 뒷배가 되겠다고 선언했던 비밀병기 백이석(김태우 분)이 등장하면서 어두운 권력에 맞서는 최강 라인업이 완성된다. 백이석은 존재만으로 압도적인 분위기를 뽐내며 이한영과 유세희, 박철우에게 든든한 버팀목이 되어준다고. 권력에 맞서는 새로운 최강 조합이 판을 뒤집을 수 있을지 본 방송에 대한 기대감을 불러모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr