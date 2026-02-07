/ 사진=(주)바이포엠스튜디오
배우 장혜진이 '넘버원'에 대한 자신감을 내비쳤다.

최근 영화 '넘버원' (감독 김태용)에 출연한 배우 장혜진과 서울 삼청동의 한 카페에서 만나 이야기를 나눴다.

영화 '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 '하민(최우식)'이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 '은실(장혜진)'이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기다. 장혜진은 서울에서 자리를 잡고 점점 멀어져가는 아들이 서운한 엄마 '은실' 역을 맡았다.

장혜진은 설 연휴 개봉을 앞둔 소감에 대해 "영화는 관객 반응을 바로 확인할 수 있어서 늘 떨린다"고 솔직한 마음을 전했다. 그는 "반응이 재깍재깍 오니까 관객분들이 어떤 반응을 해주실지 계속 긴장된다"며 "설날에 여러 영화가 동시에 개봉하다 보니 다른 작품들은 어떨지, 또 우리 영화는 어떻게 받아들여질지 궁금하기도 하다"고 말했다.
/ 사진=(주)바이포엠스튜디오
그러면서도 '넘버원'에 대해서는 자신감을 내비쳤다. 장혜진은 "명절이니까 가족들끼리 나들이 삼아 보기 좋은 영화가 아닐까 싶다"며 "부모님을 모시고 3대가 함께 봐도 괜찮은, 세대를 아울러 크게 호불호가 없을 것 같은 영화라는 생각이 든다"고 강조했다.

이어 "지방에서 올라온 분들이 서울의 시멘트 냄새에 지쳐갈 때 가장 떠오르는 게 결국 엄마의 집밥 아니겠나"라며 "촬영하면서도 그런 따뜻함이 느껴졌다"고 덧붙였다. 그는 "엄마의 집밥이라는 '치트키'를 쓰긴 했지만, 치트키인 데는 이유가 있더라. 우리는 엄마 없이 태어날 수 없는 존재들"이라며 "엄마와의 관계가 좋든, 그렇지 않든 '엄마'라는 존재가 주는 마음의 크기는 분명한 것 같다"고 말했다. 그러면서 "엄마와 아들의 이야기이지만 결국 우리 모두의 이야기이기 때문에, 명절에 관객들을 따뜻하게 품어줄 수 있는 영화라고 생각한다"고 덧붙였다.

영화 '넘버원'은 오는 11일 개봉한다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

