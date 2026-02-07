사진제공=tvN

사진제공=tvN

'언더커버 미쓰홍' 고경표가 최지수와 결혼을 전제로 만남을 이어가고 있는 가운데, 박신혜와 팽팽한 신경전을 벌인다.7일 방송되는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍' 7회에서는 수상한 주변 인물들에게 경계심을 갖고 있는 홍금보(박신혜 분)의 언더커버 활약이 그려지는 동시에, 예삐 후보가 점차 좁혀진다.앞선 방송에서는 홍금보가 자신의 정체를 눈치챈 신정우(고경표 분)를 향해 정면 돌파를 선택하며 당당한 태도를 취해 묘한 긴장감을 자아냈다. 또 한민증권 비자금과 얽힌 의문을 추적하던 홍금보가 과거에 자신을 협박했던 인물 봉달수(김뢰하 분)와 알벗 오(조한결 분)의 회동을 우연히 목격하고 충격에 빠졌다.지난 6일 공개된 스틸에는 알벗 오의 의중을 파헤치기 위해 집중 탐색에 나선 홍금보의 모습이 담겼다. 알벗 오는 지금까지 경영권에 대한 욕심 없이 영화에만 푹 빠져 살아왔고 홍금보에게도 호의적인 태도를 보여 왔지만, 의외의 장소에서 수상한 인물과 회동을 하고 있어 의심을 불러일으키고 있다. 의구심 섞인 시선으로 알벗을 바라보는 홍금보와 한층 여유로운 알벗 오의 표정이 확연히 대비되며 두 사람 사이에 묘한 긴장감이 흐른다.또 다른 스틸에서는 신정우와 강노라(최지수 분)가 갑작스레 등장해 홍금보와 알벗오까지 합석하는 자리가 만들어졌다. 신정우와 강노라는 결혼을 전제로 만남을 이어가고 있지만, 홍금보는 강노라의 진짜 정체를 모르는 상황, 한편 언더커버 작전의 실체를 알게 된 이후부터 거침없이 압박을 가해 오는 신정우가 또 한 번 훼방을 놓을지 이목이 쏠린다.'언더커버 미쓰홍' 7화는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr