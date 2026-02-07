"갑상선암 의심" 박서진, 결국 안타까운 소식 알렸다…완치 2년 만에 또, "母 목소리 안 나와" ('살림남')

가수 박서진이 자궁경부암 완치 판정을 받은 어머니의 또 다른 암 의심 소식에 걱정과 불안에 휩싸인다.7일 방송되는 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 오랜 시간 불면증을 겪어온 박서진이 가족을 향한 걱정으로 또다시 잠을 이루지 못하는 모습이 그려진다.이날 박서진은 “엄마가 어느 날부터 목소리가 안 나오더라. 쇳소리가 날 정도였다. 목에 혹이 있어 병원에 갔는데, 갑상선암도 의심이 된다며 조직검사를 권하셨다. 머리를 한 대 맞은 느낌이었다”고 털어놓는다.자궁경부암 완치 판정을 받은 지 2년밖에 되지 않은 상황에서 또다시 들려온 소식에, 박서진은 과거 어머니의 투병 시절을 떠올린다. 여기에 아버지의 뇌혈관 질환과 동생 효정의 건강 문제까지 겹치며 마음속 걱정과 불안이 커졌고, 결국 최근 불면증이 다시 심해졌음을 고백한다.걱정이 깊어지는 밤, 박서진은 야식을 먹고 있는 효정을 발견한다. 서로를 향한 걱정에서 시작된 말은 진심과 달리 점점 날카로워지고, 결국 큰 언쟁으로 번진다. 상처를 받은 효정은 끝내 집을 나가겠다며 가출을 선언하고, 홀로 버스 정류장에 앉아 눈물을 흘려 긴장감이 고조된다.급기야 이 소식을 들은 부모님까지 삼천포에서 급히 상경한다. 박서진이 오랜 불면의 밤 끝에 마음의 안정을 되찾을 수 있을지는 이날 오후 10시 35분 방송되는 ‘살림남’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr