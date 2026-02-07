이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '도장TV'

가수 장윤정의 남편 도경완이 새로운 도전을 시작했다고 밝혔다.도경완의 유튜브 채널 '도장TV'에는 "새로운 도전을 시작합니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.장윤정♥도경완 부부의 유명한 '120억 펜트하우스' 주방에서 도경완은 인사를 건넸다. 그는 "오늘은 제대로 된 요리를 해보려고 한다"며 "아내분께서 지금 촬영 중인데 몸이 많이 안 좋다"고 털어놨다.'일식 요리'를 해보겠다며 도경완은 "제가 하고 싶은데 쉽게 접근할 수 있는 게 뭐가 있을까 해서 유부초밥을 생각했다. 밥만 먹을 수 없어서 메밀 소바도 준비할 거다"며 아픈 장윤정을 위한 요리를 준비했다.요리를 마친 도경완은 '일식 한상'이라며 장윤정과 함께 맛있게 식사를 했다. 도경완이 만든 일식을 먹어본 장윤정은 "맛있다. 자기 요리 안 해본 것치고 빠른 거다"고 칭찬해 훈훈함을 안겼다.도경완은 장윤정에게 처음으로 자신의 새로운 도전에 대해 "나나 자기가 제일 좋아하는 게 일식 아니냐. 일식 조리 기능사 시험을 보려고 한다"고 털어놨다. 이에 장윤정은 "따서 뭘 하는 거냐. 식당하려고?"고 관심을 보였다.이에 도경완은 "국가 자격증 하나 따는 거다"며 "내가 안주로 도미 머리 조림 만들어서 술 한잔도 (같이) 하고 도미 머리가 좋아? 도경완 머리가 좋아?"고 농담을 건넸고, 장윤정은 조금의 망설임도 없이 "도미"고 짧게 답해 폭소케 했다.며칠 뒤 도경완은 유명 '요리학원'으로 향했다. 도경완은 "일단 제가 아이들을 돌보고 있기도 하고 밥을 화려하게 해주는 편은 아닌데 그러면 체계적으로 배우고 싶다"며 "아이들을 위한 음식이 뭐가 있을까? 아내를 위해서 저녁 안주를 해줄 수 있는 게 뭐가 있을까? 고민해 봤다. 하다가 요리 조리에 대한 사랑이 깊어지면 요리에 조리 기능사도 염두에 두고 있다"며 열정을 보였다.'연예기획사 CEO'가 된 장윤정의 도전을 이어 받은 도경완의 새로운 도전에 많은 이목이 쏠리고 있다. 장윤정은 지난 31일 자신의 유튜브 채널 '장공장장윤정'에서 기획사 설립을 했다고 밝혀 많은 관심을 모았다. 대중문화예술기획업 등록을 위해 교육을 이수하고 시험까지 치렀다고. 그는 "기획사 설립은 오랜 시간 준비했다"며 후배 가수들을 직접 키워보고 싶다는 마음이 있다"고 설립 이유를 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr