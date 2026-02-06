사진=텐아시아DB

송인 전현무가 '전현무계획3'에서 과거 열애를 고백하며 "공개 연애는 공개를 하는 게 아니라 공개가 되는 것"이라고 말해 웃음을 자아낸다.6일 방송되는 MBN 예능 '전현무계획3' 17회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 위너 김진우-강승윤과 안양의 '오징어 보쌈' 맛집에서 연애·결혼 토크를 이어가는 현장이 공개된다.이날 안양에서 만난 네 사람은 무려 40년 전통을 자랑하는 '오징어 보쌈' 맛집으로 향한다. 대표 메뉴인 오징어 보쌈과 맵찔이 곽튜브, 김진우를 위한 오징어 순대까지 주문하자 밑반찬이 세팅되고, 이를 본 곽튜브는 "매운 식당 전용 반찬만 있다"며 긴장한다.잠시 후 매콤한 맛의 정점 '오징어 보쌈'이 등장하자 분위기가 단숨에 달아오른다. 조심스레 음식을 맛본 곽튜브와 김진우는 "매운맛이 바로 온다"라며 땀이 송골송골 맺히는 모습을 보여준다. 그러던 중, 곽튜브는 김진우에게 "희망이 공개 연애라고 하던데 사실이냐"고 돌발 질문한다. 김진우는 "희망까진 아닌데, 자연스럽게 나타나는 걸 애써 숨기고 싶진 않다"고 털어놓는다.그러자 곽튜브는 "('공개연애') 전문가로서 조언해 달라"며 화살을 전현무에게 돌린다. 당황한 전현무는 "공개 연애는 공개를 '하는' 게 아니라 공개가 '되는' 것"이라며 자신의 열애 경험을 밝혀 웃음을 자아낸다. 김진우는 "전 아직 결혼 생각은 없다"고 단호하게 말하고 이에 전현무는 "그럼 김진우의 여자친구가 될 사람은 결혼은 꿈도 꾸지 말라는 말이냐?"라고 반응한다.강승윤 역시 "(결혼) 대신 김진우 여친으로는 만천하에 공개되고?"라면서 김진우를 몰아간다. 대환장 케미 속, 강승윤은 "저도 아직은 일이 더 좋다. 그래도 49세 전에는 결혼하고 싶다"고 고백한다. 그러자 곽튜브는 "바로 앞에 49세인 분이 있어서…"라며 전현무를 가리켜 또 한 번 폭소를 유발한다.'전현무계획3' 17회는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr