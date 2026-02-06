'54세' 김승수, 실명 위기 처했다…"사망 직전까지, 반신마비 될 수 있다고" ('옥문아')[종합]

사진제공=KBS
배우 김승수(54)가 대상포진으로 실명 위기까지 갔었다고 밝혔다.

지난 5일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 김승수, 소이현이 게스트로 출연했다.

이날 김승수는 죽음의 문턱까지 간 적이 있다며 "중국 출장을 무리하게 다녀왔다. 피곤해 쓰러질 정도의 상태로 한국에 도착하니 긴장이 풀리지 않나. '술 한 잔만 마시고 자자' 싶어서 살짝 마시고 잤다. 다음날 일어나니 얼굴에 뾰루지가 났더라. 피곤해서 그런 줄 알았는데 그게 4~5시간 만에 빠르게 번졌다. 그냥 뾰루지가 아니다 싶어서 약국에 가니 대상포진갔다고, 빨리 병원으로 가라고 하더라"고 회상했다.
이어 그는 "병원에 갔더니 대상포진 바이러스가 급성으로 번지고 있다고 했다"며 "얼굴 절반이 수포로 뒤덮였다. 포크로 얼굴을 긁는 고통이었다. 가만히 있어도 아파서 신음 소리가 났다"고 털어놨따.

김승수는 "의사가 대상포진 균이 뇌로 들어가면 반신마비가 될 수 있고 눈으로 침투하면 실명이 올 수 있다고 하더라. 진료받는데 일단 각막까지는 침투한 것 같다고 했다"고 설명했다.

15일간 누워지내며 인생을 되돌아봤다는 김승수는 "건강에 자신해 까불었다. '이 정도 해도 견딜 수 있겠지' 했는데 제대로 큰 경험 했다"며 "백신 맞아야 한다"고 강조했다.

