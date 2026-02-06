김대희 딸, 중국에서 안 돌아올 기세…명문 Y대 복귀는 해야지

개그맨 김대희 딸이 청순한 미모를 자랑했다.최근 김대희 딸 김사윤은 자신의 계정에 “중국 넘 좋네!!?”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김사윤은 중국 곳곳을 여행 중인 모습. 깔끔한 거리에 한껏 놀란 모양새다.한편 연세대학교에 재학 중인 김사윤은 최근 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 예능 ‘내 새끼의 연애’에 출연했다. 당시 그는 배우 이종원의 아들 이성준과 최종 커플이 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr