'54세' 김승수, 결국 게이설에 입 열었다…"커밍아웃 생각 있냐고 연락와" ('옥문아')

배우 김승수(54)가 '게이설'에 대해 단호하게 선을 그었다.

지난 5일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 배우 김승수, 소이현이 게스트로 출연했다.

이날 김승수는 '유부남설'에 대해 “예능에서 혼자 사는 모습을 보여드리면서 괜찮아졌는데 예전에는 99% 유부남으로 오해했다”며 “애도 장성한 줄 알고. 늦게 술 마시고 있으면 와이프랑 애가 기다린다고 어른들이 야단치셨다”고 밝혔다.

이어 그는 “술자리를 하고 있다가 갑작스럽게 지인 여자 분들이 오실 수 있지 않나. 아는 선배 형님이나 지인이 옆에 있는 사람 소개 좀 시켜달라고 하면 여자분들이 정색하는 얼굴이 된다. 대놓고 바람을 피우라고 하는 거라 오해하는 분이 있다”고 토로했다.
최근 불거진 '게이설'에 대해서도 억울해했다. 그는 “여기서 확실히 말하겠다. 혼자 오래 있다 보니 한 남성 팬이 편지에 ‘형, 저는 형의 마음을 알아요. 저한테만 털어놓으셔도 돼요’라고, 커밍아웃할 생각이 있냐고 하더라”고 회상했다. 그러면서 김승수는 “절대 아니다. 전 세상에서 여자가 제일 좋다”고 강조했다.

김승수는 현재 16년 째 솔로라며 "2010년에 만나고 없다. 이러고 산다"고 털어놨다. 이어 "드라마 종영 후 인터뷰를 했는데, 그때도 나이가 많았던 때라 결혼 질문이 많았다. 메일로 공개구혼이라도 하라고 하길래 장난으로 답했는데, 기사는 '공개 구혼한다'고 나가더라. 신기하게 메일이 왔다. 1시간 동안 100여통 왔다. 그래서 일일히 해명 답 메일을 보냈다. 공개 구혼 기사가 또 뒤늦게 회자가 돼 몇일 전에 메일이 또 온 거다. 이제는 끝"이라고 선을 그었다.

김승수는 결혼 로망에 대해 "0원 결혼식이다. 축의금으로 부담드리고 싶지 않다"고 말했다. 이어 자가 2채 중 1채는 아내 것이라고 어필하기도 했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

