에픽하이/ 사진=텐아시아 DB

사진 = 에픽하이 공식 유튜브 채널 'EPIKASE' 영상 캡처

그룹 에픽하이 투컷이 자택에 침입자가 발생했던 사건을 고백했따.에픽하이는 지난 5일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 '투컷집에 스토커 들어온 썰 푼다 ft. 경양식 돈까스'라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 메가 히트곡 '우산', 'ONE' 등이 탄생한 서울 용산구 문배동을 찾은 에픽하이는 단골 경양식 돈까스집에 방문했다. 타블로는 투컷의 맛집이라는 주제에 대해 의심을 품다가도 미쓰라도 자주 온다는 말에 안심했고, 세 사람은 메뉴를 주문한 뒤 이야기를 나눴다.투컷은 집에서 발생했던 '불명의 침입자 사건'에 대해 털어놨다. 타블로가 범인을 잡았냐고 묻자 투컷은 "잡았다"며 미쓰라를 닮았다고 몰아갔다. 이에 미쓰라는 "며칠 전에 경찰서 다녀왔다"며 상황극을 이어갔고, 타블로는 "산타클로스 연습하려고 했는데 투컷이 신고를 한 거다. 그래서 미쓰라는 감옥에 있다가 나왔고 나는 재빨리 도망쳤다"고 덧붙이며 환상의 토크 티키타카를 보여줬다.식사를 마친 뒤에는 신조어에 대한 이야기가 오갔다. '포스 있다'는 말을 요즘 어떻게 표현하냐는 질문에 말문이 막힌 에픽하이는 타블로의 딸 하루에게 전화를 걸었다. 하루는 또래 사이에서 쓰는 '멋있다'는 표현을 알려 주며 에픽하이의 '신조어 스승'이 됐고, 에픽하이는 자신들만의 언어를 만들며 서로 피드백을 주고받았다.이 가운데 타블로의 인맥 의혹도 제기됐다. 지드래곤에게 'EPIKASE' 출연 러브콜을 보내던 중 타블로가 "난 지용이랑 통화한 적 있다"고 하자 투컷은 "그게 과연 진짜 지드래곤일까", "그동안 통화한 RM이 진짜 RM일까"라고 의문을 제기했다. 이에 타블로는 자신이 통화한 상대에 대한 의구심을 감추지 못하며 AI 기술 발달에 대한 우려를 표해 재차 웃음을 유발했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr