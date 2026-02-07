사진=텐아시아 DB

가수 하성운이 난로 옆에서 같이 군고구마 구워 먹고 싶은 남자 가수 1위에 올랐다.텐아시아는 지난달 29일부터 이달 4일까지 '난로 옆에서 같이 군고구마 구워 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이 차지했다. 하성운은 현재 Mnet 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 디렉터로 활약하며 존재감을 보여주고 있다. 앞서 하성운이 활동했던 그룹 워너원의 재결합을 암시하는 듯한 영상이 공개되기도 했다. 지난달 1일 엠넷플러스 공식 유튜브 채널에 "2026 커밍순 우리 다시 만나"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 워너원 로고를 한 카세트 테이프에서 "우리 다시 만나"라는 워너원의 노래가 흘러나왔다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 주연이 차지했다. 주연은 지난해 12월 31일 생방송으로 진행된 '2025 MBC 가요대제전 멋'에 출연해 연말 분위기에 어울리는 무대로 2025년의 마지막을 의미 있게 채웠다. 이날 더보이즈는 미니 10집 'a;effect(에이이펙트)'의 수록곡 'You and I(유 앤드 아이)'로 감각적인 퍼포먼스를 선보였다. 전통미가 느껴지는 콘셉트 의상과 국악 사운드를 접목한 편곡이 어우러진 무대는 장관을 이뤘다는 평가다.3위는 가수 겸 배우 박지훈이 차지했다. 이달 4일 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)로 관객들을 만나고 있다. 박지훈은 앞서 '약한영웅' 시리즈로 강렬한 존재감과 안정적 연기력을 보여준 바 있다. 그는 현재 영화 '왕과 사는 남자'로 관객들과 만나고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '한파 속 함께 붕어빵 먹고 싶은 여자 가수는?', '한파 속 함께 붕어빵 먹고 싶은 남자 가수는?', '한파 속 함께 붕어빵 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '한파 속 함께 붕어빵 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr