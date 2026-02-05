사진=박보검 SNS

배우 박보검이 헤어 브랜드 모델로 발탁됐다.박보검은 5일 자신의 인스타그램에 "HAIR 지지 마요"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박보검이 한 헤어 브랜드의 제품을 들고 촬영에 임하고 있는 모습. 특히 최근 한 예능 프로그램을 통해 미용실을 운영하게 된 그는 삐르게 업체로부터 러브콜을 받았음을 알려 파급력에 눈길을 끌었다.한편 박보검은 지난달 30일부터 방영된 tvN 예능 '보검 매직컬'에 출연 중이다. 해당 작품은 미용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 그린다.박보검은 해당 프로그램을 소화하기 위해 실제 미용사 국가자격증 필기 시험에 합격한 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr