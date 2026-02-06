사진=레진스낵

‘애 아빠는 남사친’ 배윤경이 극 중 캐릭터의 매력을 극대화하며 예측 불가한 전개를 이끌었다. 앞서 그는 지난해 말 방송된 KBS2 '러브트랙-별 하나의 사랑'을 통해 이준과 핑크빛 호흡 맞췄다.지난 4일 첫 공개된 레진스낵 '애 아빠는 남사친'은 이병헌 감독이 각본과 연출을 맡은 작품으로, 갑작스러운 임신을 하게 된 제아(최효주 분)가 남사친 구인(김신비 분)에게 아이의 아빠가 되어 달라는 황당한 제안을 한 후, 공동 육아로 시작된 두 사람의 선 넘는 대환장 로맨스 코미디 숏드라마다.배윤경은 극 중 영기(박지안 분)의 아내 ‘경아’ 역을 맡아 개성 강한 캐릭터들 사이에서도 단연 돋보이는 존재감을 자랑했다. 특히 극 초반 영기를 추궁하는 장면에서는 경아 특유의 예리하고 날카로운 면모가 선명하게 그려졌다. 영기의 달라진 기색을 알아챈 경아가 “뭘까? 당신이 나한테 말하지 못한 저 흥분.”이라는 대사를 미소와 함께 던질 때는 극의 긴장감을 단숨에 끌어올리기도.이어지는 장면들에서도 경아는 특유의 서늘한 분위기로 극의 긴장을 이어갔다. 회사를 물려받기 위해 아이가 필요하다며 영기에게 아이를 데려오자고 제안하는가 하면, 제아에게 의도적으로 접근해 친밀한 관계를 형성하다가도 돌연 태도를 바꾸며 그를 난처하게 만든 것. 이러한 예측할 수 없는 경아의 행동들은 매 장면 충격을 안기며 강한 몰입감을 선사했다.배윤경은 영기의 변화를 알아차린 순간부터, 그 과정에서 생긴 일련의 사건들 내내 이성적이면서도 냉혹한 면모를 설득력 있게 그려냈다. 동시에 후반부로 갈수록 인물들 간의 티격태격 케미를 통해 극의 재미를 배가시키며, 또 다른 얼굴의 경아를 보여줬다. 이병헌 감독 특유의 말맛이 살아있는 대사와 아이러니한 상황에서 캐릭터 그 자체로 녹아들며 극을 완성했다.2017년 채널A '하트시그널에' 출연해 인기를 얻은 배윤경은 ‘애 아빠는 남사친’을 통해 이전과는 또 다른 연기 변신을 선보이며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 그는 과감한 캐릭터 표현은 물론, 이야기 전개에 따른 미세한 감정 변화를 섬세하게 그려내며 경아라는 인물에 입체감을 더했다. 배윤경이 극 전반을 아우르는 유연한 연기력과 탄탄한 캐릭터 소화력으로 강렬한 인상을 남기는 가운데, 회를 거듭할수록 절정을 향해 가는 이야기 속에서 펼칠 활약에 기대가 커진다.배윤경이 출연한 '애 아빠는 남사친'은 숏드라마 전문 플랫폼 레진스낵을 통해 전 회차 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr