하정우, 차정원 / 사진=텐아시아 DB

사진=하정우 SNS 캡처

배우 하정우가 배우 출신 인플루언서 차정원과 결혼설에 입을 열었다.하정우는 6일 SNS를 통해 팬들과 소통했다. 그는 이날 "용접용 물안경"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 지난 5일 차정원과 열애 인정 이후 올린 첫 게시물이었기에, 관련 댓글이 이어졌다.한 팬은 "결혼하지 마요"라는 댓글을 남겼고, 하정우는 "식장 들어갈 때까지 몰라요"라고 답해 웃음을 자아냈다. 또 다른 팬은 "결혼 축하한다"고 했고, 하정우는 "아직 모른다니까요"라고 너스레를 떨었다. 더불어 "곧 신랑 되실 분이 머리가 왜 이러냐"는 댓글에도 "아직 좀 있어야"라고 답했다.이어 한 팬이 하정우의 연인 차정원과 동명의 가수 카더가든의 '움짤'을 올리자 하정우는 "오 내 사랑"이라며 유쾌한 답글을 남겼다.지난 4일 하정우 측은 11살 연하의 배우 출신 패션·뷰티 인플루언서 차정원과 열애설을 인정했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 차정원과의 열애설을 인정하면서도 "결혼 관련 내용은 확정이 아니다"라고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr