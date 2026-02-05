사진=텐아시아DB

'휴민트' 포스터 / 사진제공=NEW, 외유내강

'휴민트' 스틸 / 사진제공=NEW, 외유내강

첩보 액션물의 틀 위에 멜로와 휴머니티를 쌓아올렸다. 박진감 넘치는 액션 속에 뜨거운 사랑과 가슴 벅찬 인류애가 꽉꽉 들어찬 작품이다. 조인성의 시원시원한 액션과 박정민의 뜨거운 멜로라는 두 줄기가 탄탄하게 뻗어나가는 영화 '휴민트'(감독 류승완)다.국제 범죄를 추적하던 국정원 블랙 요원 조 과장(조인성)은 휴민트(사람을 통한 정보 활동) 작전을 수행하던 중 자신의 정보원을 잃게 된다. 희생된 정보원이 남긴 단서를 쫓아 블라디보스토크로 향한 조 과장은 북한 식당 종업원 채선화(신세경 분)를 새로운 정보원으로 포섭한다. 한편 국경 지역에서 발생한 실종 사건을 조사하기 위해 파견된 보위성 조장 박건(박정민 분)은 실종 사건 배후에 북한 총영사 황치성(박해준 분)이 연루됐다는 사실을 감지한다.'휴민트'는 서로 다른 목적을 지닌 인물들이 블라디보스토크에서 충돌하면서 벌어지는 일을 그린다. 국정원, 북한, 첩보 같은 소재는 한국 영화 단골 소재로, 자칫 관성적인 전개로 이어지기 쉽다. 그러나 '휴민트'는 이미 알고 있는 장르의 문법 위에 속도감 있는 연출과 밀도 높은 액션, 그리고 뜨거운 로맨스까지 쌓아 올리며, 끝까지 긴장감을 유지한다. 새로움을 과시하지 않으면서도 지루하지 않게 밀어붙인 전개가 이 영화의 성취다.장면과 장면 사이의 호흡이 짧으면서도 단단하다. 관객이 리듬에서 이탈할 틈을 주지 않는다. 액션, 멜로, 첩보 등 여러 장르를 아우르며 엔터테이닝 무비의 본질을 짚어낸다.액션 시퀀스의 디테일도 상당하다. 총기에 의존한 단조로운 교전이 아니라, 공간과 기물을 적극 활용한 액션 설계가 눈에 띈다. 조인성은 긴 팔다리를 활용한 시원한 액션을 선보인다. 연기는 캐릭터의 존재감을 앞세우기보다 극 전체의 톤에 맞춰 흐름을 방해하지 않는다.본격적인 멜로를 보여주는 박정민의 연기 변화도 눈길을 끈다. 그간 개성있는 캐릭터 연기를 선보였던 박정민은 이번 영화에서는 남성적이고 강인한 매력을 극대화했다. 극 중 연인인 신세경을 향한 직진형 사랑은 차가운 첩보 서사에 애절한 온도를 더한다. 가수 화사를 향한 멜로 눈빛에 이어 또 한 번 일을 낼 듯싶다. 박정민은 힘 있고 절도 있는 동작으로 강렬하고 남성적인 액션신을 만들어냈다.박해준은 '폭싹 속았수다'에서 보여줬던 따뜻한 이미지와 완전히 반대되는 서늘한 얼굴을 꺼내 든다. 얄밉고 계산적인 캐릭터는 극 전반의 긴장감을 높인다. 12년 만에 스크린으로 복귀한 신세경은 전반적인 극의 감정선을 안정적으로 받쳐준다.'휴민트'는 익숙한 재료를 얼마나 정교하게 다듬을 수 있는지를 증명해낸 작품이다. 액션과 감정, 서사의 균형을 놓치지 않은 이 작품은 한국형 첩보 멜로물이 여전히 유효하다는 것을 일깨워준다.'휴민트'는 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr