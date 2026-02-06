사진=SBS

'오늘부터 인간입니다만' 김혜윤에게 낯선 설렘이 찾아온다.SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 측은 7회 방송을 앞둔 5일 은호(김혜윤 분), 강시열(로몬 분)의 미묘한 핑크빛 분위기를 포착했다. tvN '선재 업고 튀어' 종영 약 2년 만에 김혜윤의 차기작으로 주목받은 이 작품은 지난달 16일 3.7%의 시청률로 출발했으며, 3회차(3.1%)를 제외하고 6회까지 2%대 시청률을 기록했다.지난 방송에서 팔미호(이시우 분)는 자신이 구미호가 된 후 은호와 운명을 바꾸고, 도력을 되찾은 은호가 강시열의 운명을 되돌리는, 그렇게 모두가 제자리로 돌아갈 방법을 제안했다. 은호와 강시열은 물론 인간이 되고픈 팔미호의 소원도 이룰 수 있는 방법이었다. 결국 '금호'를 떠올리면서 한사코 반대하던 은호도 팔미호의 뜻을 따르기로 마음을 돌리며, 그를 대신해 선행 쌓기 프로젝트에 돌입했다.은호, 강시열 사이로 심상치 않은 기류가 흐른다. 특히 두 사람의 옷과 얼굴 여기저기 그을음이 묻은 모습이 눈길을 끈다. 앞서 두 사람은 우연히 목격한 보육원 화재 현장에서 아이들을 구하기 위해 뛰어들었고, 강시열이 불길에 갇힌 은호를 구하려다 위험에 처하는 모습이 그려졌다. 다행히 강시열은 무사한 모습으로 나타났고, 은호가 걱정과 안도의 눈물로 달려가 안기며 보는 이들의 가슴을 뭉클하게 했다.그날 이후 강시열을 향한 은호의 달라진 태도에 이목이 쏠린다. 거리에서 달려오는 자전거를 피해 은호를 자기 몸쪽으로 자연스레 끌어안은 강시열. 서로의 숨소리도 들릴 만큼 가까운 초밀착 상태에 놀람인지 설렘인지, 두 눈이 휘둥그레진 은호에게서 감출 수 없는 떨림이 전해진다. 그런 속도 모르고 머리카락에 묻은 낙엽을 떼주기 위해 뻗은 강시열의 다정한 손길에 은호는 또다시 얼어붙는다.과연 '선행은 멀리, 남자는 더 멀리!'를 외치던 모태솔로 MZ 구미호 은호가 인간이 되어 난생처음 느낀 설렘이란 감정이 이들 관계에 어떤 변화를 불러올지 궁금증을 증폭시킨다. 은호, 강시열의 본격적인 로맨스 전개에 더욱 귀추가 주목된다.'오늘부터 인간입니다만' 제작진은 "6일(금) 방송되는 7회에서 강시열을 향한 은호의 '입덕 부정기(?)'가 시작된다. 남자와 연애에는 관심도 없고, 수줍음과 내숭 따위는 모르던 '인간 여자' 은호의 귀엽고 사랑스러운 변화를 보며 저절로 미소 짓게 될 것"이라고 전했다.'오늘부터 인간입니다만' 7회는 6일(금) 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr