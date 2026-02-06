사진=tvN

박민영이 ‘세이렌’을 통해 이제껏 보여준 적 없는 색다른 매력을 선보인다. 앞서 그는 2년 전 방송 된 '내 남편과 기록해줘'에서 암 환자 역할을 위해 37kg까지 감량했다고 알려졌다.3월 2일(월) 저녁 8시 50분에 첫 방송 될 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 그와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적 로맨스릴러를 담은 드라마다.tvN ‘내 남편과 결혼해줘’로 역대급 흥행을 기록하며 사랑받았던 박민영의 tvN 복귀작이자 스릴러 도전작으로 많은 관심을 받는 상황. 이에 박민영은 tvN과의 재회에 대해 "‘내 남편과 결혼해줘’가 너무 많은 사랑을 받은 작품이기도 하고 제가 tvN과의 인연이 깊어서 반가운 마음이 가득하다"고 소감을 밝혔다. 이어 "이번엔 제가 도전해보지 않은 스릴러 장르를 선보이게 되어서 어떤 반응을 보여주실지 기대도 된다"며 설렘을 내비친다.극 중 한설아 캐릭터는 그를 사랑했던 남자들이 모두 죽었다는 섬뜩한 과거를 가지고 있는 인물. "얼음 속에 자신을 가둬둔 여자"라는 말로 소개한 박민영은 "주변에서 벌어진 미스터리한 일들의 이유를 끝내 남에게 돌리지 못한 채, 자신을 고립시키며 자신만의 세계에 머물러 살아온 여자"라고 표현했다.때문에 "당당한 모습의 수석 경매사였다가 혼자 있을 때면 어두운 분위기를 가진 신비로운 모습으로 돌아오는 데 초점을 맞췄다"고 비련과 비정의 양면성을 연기 포인트로 꼽았다. 그뿐만 아니라 "처음으로 제가 낼 수 있는 저음에 약간의 공기를 더 넣은 목소리로 연기를 했다"며 톤의 변화도 언급했다.한설아가 겪는 감정과 갈등을 있는 그대로 보여주기 위해 체중 감량을 시도한 것은 물론 일상의 패턴까지 최대한 맞췄다고. 이에 박민영의 열정과 노력으로 탄생할 한설아 캐릭터에 관심이 집중된다.마지막으로 박민영은 ‘세이렌’의 시청 포인트로 "한설아라는 미스터리한 인물에게 벌어지는 사건을 한 회, 한 회 살펴보며 사건이 수면 위로 떠 오를 때 비밀을 향해 나아가는 과정을 어떠한 스포일러도 없이 보는 걸 추천해 드린다. 가볍지만은 않은, 묵직한 의미가 함축되어 있으니 집중해서 보시면 좋을 것 같다"고 해 ‘세이렌’ 첫 방송이 기다려진다.비밀스러운 미술품 경매사 한설아 캐릭터에 녹아들 박민영의 색다른 얼굴을 확인할 수 있는 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’은 오는 3월 2일(월) 저녁 8시 50분에 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr