가수 박재범이 부모님과 동거하는 생활상을 공개하며 인간적인 매력을 드러냈다.지난 5일 박재범의 공식 유튜브 채널에는 "만 38세 캥거루족 박재범 집에 초대받았다"라는 제목의 영상이 게시됐다. 이 영상은 부모님과 함께 지내는 박재범의 실제 거주 환경과 소탈한 일상을 담아냈다.영상에서 제작진이 평소 사용하는 수분크림에 관해 묻자 박재범은 곧장 어머니를 불러 제품명을 확인하는 모습을 보였다. 그룹 빅뱅 대성이 240만 원 상당의 특정 브랜드 크림을 사용한다는 소식을 접한 뒤에는 "대성 씨 펜트하우스 살아요?"라고 반문하며 놀라움을 감추지 못했다.현장에 동석한 박재범의 어머니는 아들이 실제 사용하는 제품의 가격이 3만 3900원임을 밝혀 웃음을 자아냈다. 박재범은 활동 초기부터 투명한 피부로 관심을 모았으나, 이에 대해 "엄마가 시키는 대로 바르는 것"이라고 비결을 언급한 바 있다.이후 영상에서 그는 "어떤 목표를 가지고 살아야 할지 알겠다"라고 발언했다. 제작진이 "300만 원짜리 크림 쓰는 게 목표냐"라고 질문하자 이에 긍정하며 유쾌한 분위기를 자아냈다.부모님과 함께 사는 이른바 '캥거루족'으로서의 고충도 전해졌다. 박재범은 어머니로부터 수시로 옷 정리에 대한 지적을 받는가 하면, 반려견 오스카의 육아 역시 부모님이 전담하고 있다고 고백했다.해당 영상이 배포된 이후 누리꾼들은 "피부 관리는 역시 유전인 것 같다", "무대 위 이미지와 달리 부모님과 살갑게 지내는 모습이 인상적이다" 등 다양한 감상평을 남겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr