손종원 셰프네 가족사진인줄…여배우 2명 방문에 VIP 대우
배우 박준면과 공승연이 손종원 셰프의 이타닉 가든 레스토랑을 방문했다.

박준면은 1일 자신의 계정에 “내 사랑 공승연과 다녀왔어요. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 자랑해도 되겠쮸?”라는 글과 함께 ‘이타닉 가든’ 방문 인증샷을 게재했다.
그러면서 박준면은 “셰프님이 직접 주방도 소개해주셨는데, 모든 셰프님들이 정말 최고였다”며 “입도 눈도 호강해서 오늘 밤은 쉽게 잠들지 못할 것 같다”고 밝혔다.

공개된 사진 속 박준면은 손 셰프의 음식과 프로페셔널함에 놀란 모습. 주방까지 방문하며 귀빈 대우를 받았다.
한편 박준면은 최근 뮤지컬 ‘맘마미아!’에 출연했다. 뮤지컬 ‘맘마미아!’는 엄마 도나의 우정과 사랑, 도나의 딸 소피가 겪는 사랑과 성장 그리고 엄마와 딸의 사랑을 세계적인 팝 그룹 아바(ABBA)의 음악과 함께 풀어낸 작품이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

