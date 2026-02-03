사진 = '송지효 JIHYO SSONG' 유튜브 채널 캡처

배우 송지효가 건강 문제로 고생했던 막내 지예은을 위해 특별한 데이트를 준비하며 돈독한 선후배 간의 정을 과시했다.배우 송지효가 운영하는 유튜브 채널 '송지효 JIHYO SSONG'에서는 '송지효 지예은 커플룩 입고 데이트 하는 영상 ft.페어몬트 호텔뷔페 더현대 쇼핑'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 송지효는 영상 시작과 함께 "지예은이 몸이 좋지 않았을 때 방문했던 뷔페를 제대로 즐기지 못하는 모습이 내내 안쓰러웠다"며 "회복된 체력을 보충해 주고 싶은 마음에 맛있는 것을 사주겠다고 직접 꼬셨다"고 지예은을 향한 애틋한 속내를 드러냈다. 지예은은 송지효의 배려에 화답하듯 고무줄 바지까지 갖춰 입고 나타나 본격적인 '먹방' 의지를 불태웠다.식사를 즐기며 이어진 대화에서 지예은은 지난해 11월 갑상선 기능 저하로 인해 잠시 활동을 중단해야 했던 당시의 심경을 솔직하게 고백했다. 평소 외출을 즐기지 않는 '집순이'였다는 지예은은 "한번 크게 아프고 나니 왜 그동안 이 멋진 세상들을 직접 가보지 않고 유튜브로만 봤을까 하는 후회가 들었다"라며 투병 이후 여행에 대한 갈망과 함께 삶을 바라보는 태도가 변화했음을 시사했다. 이에 송지효는 "마음이 생겼을 때 바로 경험해야 너만의 데이터가 쌓인다"라는 현실적인 조언과 격려를 아끼지 않았다.또한 지예은은 최근 김종국의 유튜브 채널에 출연해 혹독한 트레이닝을 경험했던 후일담을 전해 웃음을 유발했다. 지예은은 "내 몸 하나 제대로 움직이지 못하는 것에 충격을 받았다"라며 "김종국 선배님이 지효 언니를 이겨야 하지 않겠냐고 도발했지만 나는 내 분수를 잘 알기에 일찌감치 포기했다"라고 너스레를 떨었다. 송지효는 복스럽게 음식을 먹는 지예은을 흐뭇하게 바라보며 "지난번 뷔페에서 고기 한 덩이를 다 먹지 못하고 찢어 먹던 네 모습에 정말 마음이 아팠다"라고 회상하며 다시금 지예은의 건강 회복을 기뻐했다.송지효는 지예은에 대해 "내가 모르는 세상을 이끌어주는 아이이자 나에게 활기를 불어넣어 주는 존재"라고 정의하며 늦바람이 든 것처럼 지예은과 노는 것이 즐겁다고 고백했다. 두 사람은 식사 후 쇼핑까지 함께하며 세대를 뛰어넘는 우정을 보여주었고 송지효의 세심한 보살핌 아래 건강한 모습으로 돌아온 지예은의 밝은 에너지는 보는 이들에게 따뜻한 미소를 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr