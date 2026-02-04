사진=텐아시아DB

배우 김선호 측이 가족 법인 운영과 관련한 논란에 대해 공식 입장을 밝혔다. 전 소속사로부터 정산 받은 적은 있으나, 현재는 법인 운영을 중단했고 행정적 폐업 절차도 마무리 단계라고 전했다.김선호의 소속사 판타지오는 4일 공식 입장문을 통해 "최근 보도를 통해 알려진 김선호의 1인 법인과 관련해 추가 사실관계와 당사의 입장을 전한다"고 밝혔다.먼저 법인 설립 및 운영에 관해 현 소속사 판타지오는 김선호가 전 소속사로부터 '1인 법인'을 통해 정산금을 지급 받은 사실을 인정했다. 판타지오는 "김선호는 2024년 1월 연기 활동 및 연극 제작을 목적으로 법인을 설립했다. 2024년 1월 법인 설립 이후 2025년 2월 새로운 계약이 시작되기 전까지의 활동에 대해서는 해당 법인으로 정산금을 지급받았다"고 설명했다. 다만 김선호는 법인 운영이 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 인지한 이후 법인 운영을 중단했으며, "최근 1년 이상 해당 법인을 통한 실질적인 활동은 전혀 이뤄지지 않았다"고 강조했다.판타지오는 현재 소속사로 이적 후에는 해당 법인을 통한 정산은 없었다고 확인했다. 판타지오는 "판타지오와 김선호는 2025년 2월 전속 계약 체결일로부터 현재까지 배우 개인에게 정산금을 직접 지급하고 있다"며 "판타지오와 김선호 간의 계약 과정 및 활동과 관련해서는 해당 법인과 어떤 관계도 없음을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.법인 카드, 법인 차량 사용 및 가족에게 급여 지급과 관련된 의혹에 대해서도 해명했다. 판타지오는 "김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다"며 "해당 법인을 통해 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료했다"고 설명했다. 또한 "법인 폐업 절차를 진행 중에 있으며 행정상의 절차가 곧 마무리될 예정"이라고 강조했다.판타지오는 "김선호는 법인 운영에 대해 충분한 이해가 없는 상태로 해당 법인을 설립하고 1여 년간 유지한 것에 대해 깊이 반성하고 있다. 고개 숙여 죄송하다는 말씀 전해 드린다"고 사과했다. 또한 "당사 역시 혼란과 우려를 드린 점 사과드리며, 이후로 소속 배우의 활동 전반에 대해 보다 면밀히 관리할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.김선호는 1인 법인 설립 및 정산금 수령과 관련해 조세 회피 의혹에 휩싸였다. 또한 해당 법인은 서울 용산구 자택 주소를 소재지로 하며, 가족을 임원으로 두고 부모에게 매달 수백만 원, 많게는 수천만 원에 달하는 급여를 지급하거나 법인 카드를 사적으로 사용했다는 의혹도 불거졌다.안녕하세요.배우 김선호의 소속사 판타지오입니다.최근 보도를 통해 알려진 김선호의 1인 법인과 관련한 추가 사실관계와 당사의 입장을 말씀드립니다.◾️ 법인 설립 및 운영김선호는 2024년 1월 연기 활동 및 연극 제작을 위해 법인을 설립하였습니다.2024년 1월 법인 설립 이후, 2025년 2월 판타지오와 새로운 계약이 시작되기 전까지의 활동에 대해서는 해당 법인으로 정산금을 지급받았습니다.◾️ 법인 운영 중단김선호는 해당 법인의 운영 자체가 오해의 소지가 될 수 있다는 점을 인지한 후, 해당 법인은 운영을 멈추고 최근 1년 이상 법인을 통한 활동은 실질적으로 전혀 이루어지지 않았습니다.◾️ 판타지오와 계약 체결판타지오와 김선호는 2025년 2월 전속 계약 체결일로부터 현재까지 배우 개인에게 정산금을 직접 지급하고 있습니다. 판타지오와 김선호 간의 계약 과정 및 활동과 관련해서는 해당 법인과 어떤 관계도 없음을 분명히 말씀드립니다.◾️ 법인 폐업 절차김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납하였습니다. 해당 법인을 통해 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료하였습니다. 법인 폐업 절차를 진행 중에 있으며 행정상의 절차가 곧 마무리될 예정입니다.김선호 배우는 법인 운영에 대해 충분한 이해가 없는 상태로 해당 법인을 설립하고 1여 년간 유지한 것에 대해 깊이 반성하고 있습니다. 고개 숙여 죄송하다는 말씀 전해 드립니다.당사 역시 혼란과 우려를 드린 점 사과드리며, 이후로 소속 배우의 활동 전반에 대해 보다 면밀히 관리할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr