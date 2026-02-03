사진=텐아시아DB

사진=채널A

천국 같던 '개토피아', 이곳을 지옥으로 만든 늑대는 누구일까.4일 방송될 채널A 반려견 갱생 리얼리티 '개와 늑대의 시간2' 5회에서는 대구에 자리한 398평 규모의 네버랜드가 공개된다. 스탠더드 푸들부터 달마티안, 래브라도 리트리버, 도베르만까지. 네 마리의 대형견이 함께 살아가는, 모두가 꿈꾸는 '개토피아'다.'평화로운 네버랜드에 이기적인 후크 선장 때문에 머리가 아픕니다.' 우리늑대소개서에 적힌 이 한 줄은, 이 공간의 균열을 암시한다. 넓은 마당과 정원, 개들을 위해 지은 단독 견사까지 겉보기엔 완벽해 보이지만, 네버랜드 안에는 평화를 흔드는 후크 선장 같은 늑대가 숨어 있다."가리지 않고 죽여요" 그 기척을 감지한 강형욱은 네 마리의 반려견과 이 공간을 다시 바라본다. 그는 네버랜드 안에서 후크 선장을 확신하며 천국처럼 보였던 이곳을 무너뜨리고 있는 숨은 늑대의 정체에 관심이 쏠린다. 앞서 강형욱은 2024년 갑질 의혹에 휩싸이며 방송에서 하차했으나, 이후 혐의없음 처분을 받은 것으로 알려졌고 현재 방송에 복귀한 상태다.'개와 늑대의 시간2'는 단순한 반려견 행동 교정을 넘어 문제 행동의 근본 원인인 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다.김성주와 강형욱, 그리고 스페셜 MC 황보라가 함께하는 '개와 늑대의 시간2'는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr