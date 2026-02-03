사진=유튜브 채널 '컴패션'

유튜버 박위가 혼인 이후 인지하게 된 아내 송지은의 실제 성격을 고백했다.지난 2일 유튜브 채널 '컴패션'에는 '있는 모습 그대로 인정하기 시작했어요'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에서 박위는 '결혼 후 배우자의 진짜 모습을 알게 됐을 때'라는 주제에 대해 본인의 경험을 바탕으로 답변했다.박위는 "연애 시기에는 서로 매우 잘 맞는다고 생각했지만, 막상 결혼을 하고 보니 서로가 너무나 다른 사람이라는 점을 느꼈다"고 운을 뗐다. 이어 "지은이가 모든 것을 다 수용하고 좋아하는 성격인 줄 알았지만, 실제로는 본인이 선호하는 취향이 매우 뚜렷한 사람이었다"며 "이러한 점을 결혼 전까지는 미처 파악하지 못했다"고 설명했다.그는 아내의 명확한 성향을 확인한 뒤 안타까운 마음이 들었다고 덧붙였다. 박위는 "이 사람이 지금까지 자신을 희생하며 살아온 것은 아닌가 싶어 가슴이 아팠다"면서 "이제는 나랑 결혼했으니 본인이 할 수 있는 모든 역량을 펼치며 살 수 있게 해주고 싶다는 마음이 생겼다"고 전했다.송지은에 대한 변화를 꽃에 비유하기도 했다. 박위는 "피지 않은 꽃에 물을 주면 몇 시간 만에 개화하듯, 최근 꽃꽂이를 배우며 취미 생활을 시작한 지은이의 표정이 몰라보게 달라졌다"며 "억눌려 있던 성향이 밖으로 드러나며 꽃을 피우는 것 같아 보기에 매우 좋다"고 말했다.또한 부부 사이의 차이점을 대하는 태도에 대해서도 언급했다. 박위는 "서로 다른 부분을 억지로 이해하려고 노력하기보다, 상대방 자체를 '송지은'이라는 인격체로 인정하기로 했다"며 "그렇게 인정하고 나니 특별히 맞춰가야 할 필요성을 느끼지 못하게 됐다"고 본인의 가치관을 밝혔다.박위와 송지은은 지난 2024년 10월 부부의 연을 맺었다. 박위는 과거 건물 추락 사고로 전신마비 판정을 받은 뒤 재활 과정을 공유하는 유튜브 채널 '위라클'을 운영하고 있다.앞서 송지은은 자녀 계획과 관련해 본인의 의사를 전달한 바 있다. 그는 "자녀 계획이 있다"고 밝히며 "아이를 키우며 느낄 수 있는 행복과 사랑은 세상에서 경험해보지 못한 감정일 것 같다"고 설명했다. 이어 "아이를 통해 행복한 가정을 꾸리고 싶다는 생각을 한다"면서 "구체적인 시기를 정하지는 않았지만 2세에 대한 계획은 확고하다"고 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr