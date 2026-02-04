사진=텐아시아DB

선혜윤 PD, 신동엽 부부의 딸이 서울대 체육학과에 합격했다.최근 신동엽 딸 신지효 양이 다니는 발레아카데미 측은 "2026학년도 서울대학교 신입학 합격. 자랑스러운 졸업생 신지효(선화예고3). 서울대학교 사범대학 체육교육과 합격" 소식을 전했다.이어 "자신이 꿈꿔온 목표를 하나하나 이루어낸 지효가 참 대견하다. 곁에서 변함없이 든든한 응원을 보내겠다"고 덧붙였다.신동엽 딸은 지난해 9월 한국예술종합학교(한예종) 합격 사실을 알리기도 했다. 신동엽은 이후 자신의 웹예능 '짠한형'에서 딸의 합격 사실을 직접 밝히기도 했다. 신지효 양은 발레 전공으로 선화예중, 선화예고를 다닌 엘리트다.이를 본 네티즌들은 "국내 최상위 대학 2군데에 모두 합격하다니 실력이 대단하네요", "서울대랑 한예종 중에 어디로 가기로 했나요", "너무 축하드립니다"라며 축하를 건넸다.한편, 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 딸 신지효 양, 아들 신규완 군을 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr