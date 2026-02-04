김다현/ 사진=(주)현컴퍼니

가수 김다현이 전 소속사를 상대로 민사 및 형사 소송 절차에 돌입했다.4일 김다현 측은 "전 소속사에게 지난해 11월부터 수차례에 걸쳐 정산을 요청했음에도 불구하고 전 소속사는 2025년 9~10월분부터 김다현의 출연료 및 행사 등 기타 수익에 대한 정산 지급이 이루어지지 않았다"고 밝혔다.이어 "더 이상 협의를 기대하기 어려운 상황이다. 어린 10대 아티스트의 심적 안정과 권익 보호를 위해 법적 대응을 진행한다"고 덧붙였다.김다현 측은 지난달 말 서울 중앙지방법원에 미지급 정산금에 대한 지급명령 신청과 압류 절차에 착수, 이달 초 서울 강남경찰서에 소속사 대표들을 사기 및 횡령 혐의로 고소 고발장을 제출했다.김다현은 전 소속사와 계약 위반 및 신뢰관계 파탄을 이유로 계약을 종료한 후 지난해 11월말 (주)현컴퍼니로 이적해 가수 활동을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr