사진=강원래 SNS

그룹 클론 멤버 강원래가 사별한 구준엽의 심경을 간접적으로 전했다.강원래는 지난 3일 자신의 인스타그램을 통해 "준엽이가 행사장 대기실에서 한국 가수의 노랠 계속 돌려 들으며 울고 있었다"며 말문을 열었다.이어 그는 "(준엽이가) 종이에 끄적이며 뭘 쓰고 있었다. 행사장 스텝에게 이끌려 준엽이가 나갔을 때 제가 그 자리에 가보니 서희원이라 쓴 종이가 보였다"고 전했다.함께 공개된 사진에는 구준엽이 아내를 그리워하는 듯 휴지 한 면 전체에 '서희원, 희원아'라고 적혀 있어 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.강원래는 "혹시 쓰레기로 버려질까 싶어 챙겨놨다"고 덧붙였다.한편 故서희원은 지난해 2월 일본으로 가족 여행을 떠났다가 급성 폐렴으로 갑작스럽게 사망했다. 구준엽은 매일 서희원의 묘소가 있는 금보산 묘원을 찾아 묘비를 닦은 것으로 알려졌다.구준엽과 고인은 1998년 첫 만남을 가졌다. 이후 약 1년 정도 연인 관계를 이어갔으나, 구준엽이 소속사의 반대 등으로 서희원에게 이별을 통보했다. 서희원은 2011년 중국인 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두었지만 2021년 이혼했다. 이 소식을 들은 구준엽은 20년 전 서희원의 핸드폰 번호로 전화를 걸어 재회해 결혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr