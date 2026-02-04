전원주, 피부과 시술에 500만원 태웠다…'금 10억 보유'답게 돈 쓰는 재미('전원주인공')

사진=유튜브 '전원주인공' 영상 캡처

'짠순이'로 잘 알려진 배우 전원주가 피부과 시술로 500만 원이라는 통 큰 소비를 했다.지난 3일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '청담동 피부과에서 20년 젊어지는 수백만 원짜리 피부 리프팅 시술 받고 온 전원주. 그런데 가격이 얼마?!!!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 전원주는 배우 서우림과 함께 피부과를 찾았다. 전원주는 "나는 꾸미질 않는다. 허세가 없다. 너무 솔직해서 걱정"이라며 특유의 화법으로 입을 열었다. 이어 "나이가 드니까 거울 보기가 싫다. 얼굴이 쭈글쭈글하고 검은 점도 많다"며 피부 고민을 솔직하게 털어놨다. 그는 평소 피부 탄력을 위해 TV를 보며 얼굴을 두드린다며 "늙는 건 괜찮지만 곱게 늙고 싶다"고 말했다. 평소 짠돌이지만 '피부과 가면 돈 좀 써야한다'는 제작진의 말에 전원주는 "알았다. 쓰겠다"고도 했다.전원주는 "같은 여자라도 쭈글쭈글하면 보기 싫다. 남자들은 더하겠지"라며 "나이가 들면 TV에서도 안 써준다"고 속내를 토로했다. 옆에 있던 서우림의 미모를 보곤 "같은 방 쓰고 자는 모습 보면 덮치고 싶다"며 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.피부과에서 정밀 진단을 받은 전원주는 의사에게 "피부 나이가 실제보다 10~15년은 젊다. 광택과 감촉이 좋다"는 평가를 들었다. 이후 토닝과 리프팅 등 총 6가지 시술을 권유받았다. 상담 도중 전원주는 "피부과 가격이 장난이 아니다. 원가는 얼마냐"고 직설적으로 물어 웃음을 자아냈다.의사가 "여러 시술을 병합하면 약 500만 원 정도"라고 설명하자 서우림은 "얼마나 예뻐지는지 보고 가겠다"며 놀랐다다. 시술이 시작되자 전원주는 "고문받는 것 같다", "이 악물고 참았다", "뜨겁다", "예뻐진다는 게 어렵다"며 고통을 호소하면서도, "예뻐진다니까 참는다"며 견뎠다.시술 후 서우림은 "주름 하나 없이 매끈해졌다. 진짜 젊어졌다"며 감탄했고, 전원주는 "돈도 들여야 한다. 기분이 굉장히 좋다"며 만족감을 드러냈다. 이어 자신의 카드로 500만 원을 결제하며 '짠순이' 이미지와는 정반대의 '플렉스'를 보여 눈길을 끌었다.전원주는 평소 화장지 한 칸을 반으로 나눠 쓰고, 화장품 샘플을 사용하는 등 절약 습관을 공개해 '연예계 대표 짠순이'로 불려왔다. 전기료를 아끼기 위해 집안 전등을 거의 켜지 않는 것으로도 알려진 그는, 은행에 10억 원 상당의 금괴를 보유하고 있으며 총자산은 40억 원 이상으로 전해진 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr