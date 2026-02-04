사진=유튜브 채널 '충주시'

배우 박정민이 배우계의 비하인드를 폭로했다.지난 3일 충주시 유튜브 채널에는 '박정민 x 충주맨 1편'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에서 박정민은 충주맨 김선태 주무관과 다양한 이야기를 나눴다. 박정민은 "아버지가 충주 출신"이라며 스스로를 충주의 아들로 소개했다. 또 빠른 87년생이라는 공통점부터 학창 시절과 대입, 배우 데뷔 초창기 등 비하인드를 털어놓으며 유쾌한 시간을 가졌다.이날 충주맨은 박정민에게 "연기력 차이가 학생 때부터 많이 나냐"라고 물었다. 이에 박정민은 "압도적으로 잘하는 친구들이 한 두 명 있는데 나머지는 거기서 거기다"라며 "또 잘 생긴 애들에 대한 일종의 쿼터제가 있다"고 답했다.쿼터제는 특정 집단에게 일정 비율의 자리 및 기회를 할당하는 것을 뜻한다.박정민의 말을 들은 충주맨은 "본인은 어디에 속하나"라고 물었다. 그러자 박정민은 "나는 필드에서 일 할 거라고는 상상을 못했다. 연기를 잘 하지 않았으니까"라며 "지금은 미남 쪽으로 가고 있다"라고 말했다.한편 박정민은 2011년 영화 '파수꾼'으로 데뷔해 올해 14주년을 맞았다. 배우 활동 외 2인 출판사를 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr