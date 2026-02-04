곽선희, 레즈비언 고백 후…11월 동성 연인과 뉴욕서 웨딩 촬영
‘강철부대W’ 곽선희의 웨딩화보가 추가로 올라왔다.

최근 웨딩 스냅 사진 촬영 업체는 곽선희와 그의 동성 연인의 미국 뉴욕 결혼 사진을 공개했다. 사진 속 두 사람은 잊을 맞추는 등 다정한 투샷을 자랑한다.
앞서 곽선희는 지난해 8월 생방송 '여자가 좋다' 채널을 통해 서울 소재 F&B 회사에 근무 중인 30세 여성과 교제 중이라고 공개했다. 당시 그는 "지난해 방송이 나올 때까지만 해도 스스로를 이성애자인 줄 알았다. 프로그램에는 군인으로 출연한 것이지 여성을 만나려던 것은 아니었다. 오해하지 않았으면 좋겠다"고 밝혔다.

또 이들은 미국 뉴욕에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있어 절차를 진행했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

