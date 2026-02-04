사진=권은비 SNS

사진=권은비 SNS

가수 권은비가 2도 화상을 입었던 근황을 전했다.권은비는 3일 "피부과 사진 같은데 내 얼굴"이라며 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 화상을 입은 권은비의 코와 입술의 모습이 담겼다.권은비는 "킬리만자로 등반 후 코랑 입술 2도 화상. 놀라셨죠"라고 말했다. 이어 "하루도 빠짐없이 연고 바르고 가리고 다녔다"며 치료를 위해 힘썼다고 밝혔다.그러면서 "시간이 지났는데 얼굴 까매지고 기미가 생기고 붉어짐 이슈"라고 해 걱정을 자아냈다. 권은비는 "그래도 괜찮아지고 있다"고 덧붙여 팬들을 안심시켰다.결국 귀국한 후 피부과를 찾은 권은비. 그는 "짠. 내 코 돌아왔다"며 회복된 피부를 공개했다.한편, 권은비는 앞서 배우 이시영, 방송인 노홍철과 함께 킬리만자로 등반에 나섰다. 그는 "2026년, 새로운 도전을 위해 킬리만자로에 도착. 랑탕도 쉽지 않았는데 킬리만자로라니. 무작정 시작한 나의 또 다른 도전, 킬리만자로. 이번에도 끝까지 가보자"라며 킬리만자로 등반을 예고한 바 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr