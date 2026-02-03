사진=텐아시아DB

사진='아근진' 캡처

배우 전소민(41)이 예능 '아니 근데 진짜!'에서 그룹 엑소의 멤버 카이(33)와 묘한 핑크빛 기류를 그렸다.지난 2일 첫 방송된 SBS 신규 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 방송인 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 나섰다. 이날 방송은 오프닝부터 감빵에서 처음 마주하게 된 네 MC의 모습이 그려져 웃음을 더했다.방송인 추성훈이 첫 번째 게스트로 출격한 데 이어 두 번째 게스트로는 전소민이 나섰다. 전소민은 "탁재훈의 오랜 팬이다"라며 호감을 드러냈고 탁재훈은 "가식 없어 보이고 너무 좋다. 실제 상황이 일어나면 감당이 되겠냐?"라고 자신과 진짜 연애가 가능한지 물었다.이에 전소민은 "가능하다. 그런데 진짜 사귀게 될까 봐 무섭다"며 능청스럽게 답했다. 그러면서 정작 카이와는 3초간의 눈맞춤도 이어가지 못해 묘한 핑크빛 분위기를 형성했다.'아근진'은 매주 월요일 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr