아침마당

원로 배우 박근형이 최근 세상을 떠난 동료 배우들을 언급했다.3일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’ 화요초대석에는 연극 ‘더 드레서’의 박근형, 오만석이 출연했다.이날 박근형은 “지금은 작고하신 윤소정 선생과 ‘아버지’라는 연극을 할 때 같이 나와서 인사드린 적 있다”고 밝혔다. 그러면서 “그전에는 이금희 씨와 이상벽 씨(가 MC 했을 때), 저 어렸을 때 나왔다”고 덧붙였다.MC가 “올겨울 사랑하는 선생님들을 많이 떠나보냈다. 그래서 박근형 선생님의 존재가 크게 느껴진다”라며 고(故) 이순재를 비롯한 원로 배우들의 잇따른 부고 소식을 언급했다. 이에 박근형은 “무럭무럭 늙어가겠다”고 너스레를 떨었다.박근형은 “다 떠나시고 나니까 차례가 온 것 같기도 하고”라면서 “가신 분들 뒷자리가 허전해서 어느새 제가 그 자리에 들어선 것 같다. 가신 분들 위해 더 열심히 해야 한다”고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr