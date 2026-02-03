'재혼' 이상민, 결국 사과했다…하차 여론에 폐지됐는데, "프로그램 살인마" 공개 저격 ('아근진')[종합]

사진=텐아시아DB

탁재훈이 이상민에게 '프로그램 살인마'라며 ‘돌싱포맨’ 폐지를 언급했다. 이에 이상민은 멤버들에게 미안하다고 사과했다고 밝혔다.지난 2일 첫 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 '아근진')에서는 MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이가 교도소 콘셉트로 만나는 모습이 담겼다.이날 탁재훈은 감방에 들어온 이유에 대해 "부친이 물려준다는 말이 없어서 시멘트에 손을 댔다"고 말했다. 그러면서 탁재훈은 자신이 이상민보다 낫다며 “프로그램 살인마다. ‘돌싱포맨’ 폐지시켰다”고 저격했다.이에 이상민이 “그게 감방 올 일이냐”고 억울해하자 이수지는 “이거까지 폐지시키면 안 된다. 그럴 바에는 나가라. 출소해라”고 말했다.이후 들어온 카이는 “팬미팅 하다가 현행범으로 체포됐다”며 심장 특수절도죄로 들어왔다고 밝혔다. 이수지가 “여심저격을 어떻게 했기에 심장을 훔친 거냐”고 하자 카이는 엑소 ‘러브샷’ 댄스를 선보였다. 이후 게스트로 추성훈이 등장했다. 그는 상습 노출죄로 감방에 들어왔다.탁재훈의 이상민 저격은 이후에도 계속됐다. 이수지가 이상민에게 “아내에게 쫀 적 없냐”고 묻자 탁재훈이 “쫄아서 연예대상 때 모든 상과 영광을 아내에게 바친다고 했다. 만난 지 얼마 안 됐는데 왜 바친 거냐. 거기다 왜 바치냐. 우리에게 바쳐야지. 우리는 4년 같이 하다가 강퇴 당했다”고 폐지된 '돌싱포맨'을 언급했다.'돌싱포맨'은 SBS 대표 장수 토크쇼였지만, 지난해 김준호, 이상민이 연이어 재혼하면서 프로그램의 취지를 잃었다는 부정적인 평가를 받았다. 이에 두 사람을 향한 하차 여론이 쏟아졌고, 결국 지난해 연말 폐지 수순을 밟게 됐다.이에 이상민은 “그래서 내가 장문의 문자 보내지 않았냐. 미안하다고”라고 했고, 탁재훈은 “우리 이야기 한 번도 안 했잖아”라며 서운해했다.이어 탁재훈은 “이상민이 대상 소감에서 긴 터널을 계속 간다고 하지 않았냐. 긴 터널을 가면 어두워서 잘 못 보는데”라며 “긴 터널을 빠져나왔다고 했는데, 아직 못 빠져나온 것 같다. 아직 긴 터널을 가고 있다”고 응수했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr