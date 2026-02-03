사진=텐아시아DB

배우 김선호의 탈세 의혹이 불거진 가운데, 김선호 측의 해명이 '자충수'가 될 수 있다는 전문가의 분석이 나왔다.김명규 변호사 겸 회계사는 지난 2일 자신의 SNS에 "차은우의 200억 추징금 이슈가 가시기도 전에 같은 소속사인 김선호의 의혹이 터졌다. 이번에도 가족 명의 법인을 활용한 구조로, 업계 전체에 경고를 던지는 사안"이라며 말문을 열었다.김 변호사는 "요약하자면 자택에 법인을 세운 뒤 법인카드로 생활비를 결제하고, 부모를 임원으로 등록해 급여를 지급한 것으로 보인다"라며 "소속사 측의 '연극 활동용 법인이고 사업이 중단돼 폐업 중'이라는 해명은 오히려 자충수가 될 수 있다"고 설명했다.이어 그는 "사업 활동이 없었다면 사업비 지출도 없어야 정상"이라며 "만약 사업이 멈춘 1년 동안 법인카드가 긁히고 부모님께 월급이 나갔다면, 그 돈은 세법상 업무무관 비용(가지급금)이 된다. 폐업한다고 해서 과거 회계 기록이 사라지는 건 아니다"라고 덧붙였다.김선호 측의 해명이 오히려 논란을 키울 수 있다는 지적도 나왔다. 김 변호사는 "결국 핵심은 '실질'이다. 진짜 연극을 기획했는지, 부모님이 진짜 일을 했는지 등에 대해 제대로 소명해야 한다. 제대로 소명하지 못하면 이번 해명은 '탈세 의혹'을 '횡령·배임 논란'으로 키우는 불씨가 될 수도 있다"고 말했다.앞서 지난 1일 한 매체는 김선호가 2024년 1월 서울 용산구 자택 주소지에 공연 기획을 명목으로 별도 법인을 설립하고 대표이사를 맡았으며, 사내이사와 감사직에는 부모가 이름을 올렸다고 보도했다. 해당 매체는 이 법인이 실질적인 사업 활동보다는 자산 관리와 소득 분산을 위한 특수목적법인에 가깝다고 분석했다. 또 법인 계좌와 카드를 사적으로 사용한 정황이 포착됐다며 탈세 및 자금 유용 의혹을 제기했다.이에 대해 김선호의 소속사 판타지오는 "1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라며 "실제 사업 활동은 1년여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 폐업 절차를 밟고 있다"고 반박했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr