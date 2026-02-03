배우 김선호의 탈세 의혹이 불거진 가운데, 김선호 측의 해명이 '자충수'가 될 수 있다는 전문가의 분석이 나왔다.
김명규 변호사 겸 회계사는 지난 2일 자신의 SNS에 "차은우의 200억 추징금 이슈가 가시기도 전에 같은 소속사인 김선호의 의혹이 터졌다. 이번에도 가족 명의 법인을 활용한 구조로, 업계 전체에 경고를 던지는 사안"이라며 말문을 열었다.
김 변호사는 "요약하자면 자택에 법인을 세운 뒤 법인카드로 생활비를 결제하고, 부모를 임원으로 등록해 급여를 지급한 것으로 보인다"라며 "소속사 측의 '연극 활동용 법인이고 사업이 중단돼 폐업 중'이라는 해명은 오히려 자충수가 될 수 있다"고 설명했다.
이어 그는 "사업 활동이 없었다면 사업비 지출도 없어야 정상"이라며 "만약 사업이 멈춘 1년 동안 법인카드가 긁히고 부모님께 월급이 나갔다면, 그 돈은 세법상 업무무관 비용(가지급금)이 된다. 폐업한다고 해서 과거 회계 기록이 사라지는 건 아니다"라고 덧붙였다.
김선호 측의 해명이 오히려 논란을 키울 수 있다는 지적도 나왔다. 김 변호사는 "결국 핵심은 '실질'이다. 진짜 연극을 기획했는지, 부모님이 진짜 일을 했는지 등에 대해 제대로 소명해야 한다. 제대로 소명하지 못하면 이번 해명은 '탈세 의혹'을 '횡령·배임 논란'으로 키우는 불씨가 될 수도 있다"고 말했다. 앞서 지난 1일 한 매체는 김선호가 2024년 1월 서울 용산구 자택 주소지에 공연 기획을 명목으로 별도 법인을 설립하고 대표이사를 맡았으며, 사내이사와 감사직에는 부모가 이름을 올렸다고 보도했다. 해당 매체는 이 법인이 실질적인 사업 활동보다는 자산 관리와 소득 분산을 위한 특수목적법인에 가깝다고 분석했다. 또 법인 계좌와 카드를 사적으로 사용한 정황이 포착됐다며 탈세 및 자금 유용 의혹을 제기했다.
이에 대해 김선호의 소속사 판타지오는 "1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라며 "실제 사업 활동은 1년여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 폐업 절차를 밟고 있다"고 반박했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
