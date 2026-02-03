/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공 = MBC ‘1등들’

배우 이병헌과 결혼한 이민정이 눈물을 보인다.MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 역대 수많은 음악 오디션의 1등들이 모여 '1등 중의 1등'을 가리는 오디션 끝장전이다. 배우 이민정과 붐이 '1등들'의 MC로 출격해 기대를 모으는 가운데, 보컬 끝판왕 뮤지션들의 자존심을 건 진검승부가 펼쳐질 것으로 기대된다.이런 가운데 2월 3일 드디어 MBC 오디션 끝장전 '1등들'의 강력한 경연 무대를 엿볼 수 있는 예고 영상이 공개됐다. 1등 가수들의 막강한 무대, 경연의 긴장감을 높여줄 아찔한 '1등들'만의 룰, 1등 가수들의 무대에 경악하고 또 감동하는 MC와 패널들의 모습이 담겨있다.영상 속 베일에 감춰진 1등 가수들은 "지금 나오시는 분들 다 이기고 내가 1등 하고 싶다", "제가 1등 했으면 좋겠어요" 등 굳은 각오를 다지며 무대에 오른다. 얼굴은 보이지 않지만 마이크를 꼭 잡은 떨리는 손 등을 통해 '1등들' 무대가 1등 가수들에게 어떤 의미인지, 얼마나 큰 부담을 주는지 알 수 있다.오디션 끝장전 '1등들'에서 가수들을 기다리는 것은 '1등들'만의 가혹한 룰이다. 한 무대가 끝날 때마다 순위가 바로바로 공개되는 것은 물론, 다른 1등 가수 앞에서 노래를 불러야 하는 것. 이 룰을 들은 패널 백지영은 "OO 씨가 OO 씨를 앞에 두고 노래한다?"라며 깜짝 놀란다. 오디션 프로그램 베테랑 심사위원 백지영도 깜짝 놀라는 진정한 오디션 끝판왕이 예상된다.종잡을 수 없는 진검승부 속 1등 중의 1등이 되기 위해 1등 가수들은 사활을 건 무대를 선보일 것으로 예상된다. 백지영, 허성태, 박지현, 김채원(르세라핌) 등 패널들의 경악하는 표정을 통해 1등 가수들의 어마어마한 무대를 짐작할 수 있다. 무엇보다 MC 이민정이 눈물을 뚝뚝 흘리는 이유는 무엇일지, 그녀를 울린 무대의 주인공 1등 가수는 누구일지 궁금증을 더한다.MBC 오디션 끝장전 '1등들'은 오는 15일 밤 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr