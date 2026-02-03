사진=배우 이시영 SNS

배우 이시영이 두 번째 아이를 출산한 직후 16시간에 걸친 산행을 마쳐 눈길을 끌고 있다.2일 이시영은 본인의 SNS 계정을 통해 "우후르 피크로 향하는 며칠 동안 만나는 사람들 모두가 우리에게 불러주신 하쿠나마타타. 그리고 정상으로 출발하는 그날 저녁 12시 우리 눈 앞에 펼쳐진 은하수"라고 밝혔다.그는 "일곱 가지 무지개색이 은하수 사진에 다 담겨있다는 게 신기하고 역시나 색 보정도 하지 않은 아프리카의 모습들"이라며 "다들 중간에 몇번이고 포기할뻔했지만 결국 모두 무사히 우후르피크로"라고 당시 상황을 설명했다. 이어 "이날만 무려 16시간의 산행 보시는 모든 분들 하쿠나마타타"라고 덧붙였다.함께 올라온 사진에는 이시영이 방송인 노홍철, 가수 권은비와 함께 산에 오르는 장면이 담겼다. 특히 그는 최근 사생활과 관련한 여러 화제의 중심에 섰지만, 이에 굴하지 않고 개인적인 활동과 일정을 소화하는 행보를 보이고 있다.이시영은 지난 2017년 9월 요식업 사업가와 혼인해 이듬해 1월 아들을 얻었다. 하지만 결혼 8년 만인 올해 초 서울가정법원에 이혼 조정신청서를 제출하며 파경 소식을 알렸다.이후 그는 전남편의 동의 절차 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다는 사실이 알려지기도 했다. 이시영은 지난 1월 딸을 출산하며 현재 두 자녀의 어머니가 된 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr